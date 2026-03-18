チャンネル登録者数約194万人の人気ラーメンYouTuber・SUSURU（33）が、18日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。都内にラーメン店を開店することを報告した。 【写真】ガチのラーメン店やん！都内の店舗前で腕を組む SUSURUは「ラーメン屋さんをやります。」と投稿。東京・水道橋に構えた店舗「北ノ醤油チーホー」の前で、腕を組む画像を添付した。同店の公式Xは、25日のオ