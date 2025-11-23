J2Å·²¦»³¤ÏÄ¹ºê¤Ë·³ÇÛ!¼ó°Ì¤ÇºÇ½ªÀá¤Ø! ¿å¸Í¤ÏJ1½é¾º³ÊÌÜÁ°¤ÇÏ¢ÇÔ¡¢¼é¸î¿À°ìÈ¯¥ì¥Ã¥É¤ÇºÇ½ªÀáÉÔºß¤Ø
[11.23 J2Âè37Àá Ä¹ºê 2-1 ¿å¸Í ¥Ô¡¼¥¹¥¿]
¡¡J2¥ê¡¼¥°¤Ï23Æü¡¢Âè37Àá¤Ç¼ó°Ì¤Î¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤È2°Ì¤ÎV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ä¹ºê¤¬2-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£ºÇ½ªÀá¤ò»Ä¤·¤ÆÄ¹ºê¤¬¼ó°Ì¤ËºÆÉâ¾å¤·¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1¾º³Ê¤ËÂç¤¤¯Á°¿Ê¡£°ìÊý¡¢¿å¸Í¤ÏÁ°Àá¡¦ÂçµÜÀï¤ËÂ³¤¤¤Æ¤ÎÏ¢ÇÔ¤Ç¡¢Èá´ê¤Î½é¾º³Ê¤òÌÜÁ°¤ËÄË¤¤ÂÆ§¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¾å¡¢ÀµGK¤ÎÀ¾Àî¹¬Ç·²ð¤¬°ìÈ¯Âà¾ì¤Ë¤è¤êºÇ½ªÀá¤Ë½Ð¾ìÄä»ß¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡J2¥é¥¹¥È2Àá¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¼ó°Ì¡¦¿å¸Í¤È2°Ì¡¦Ä¹ºê¤Ë¤è¤ëÅ·²¦»³¡£¿å¸Í¤Ï¾¡¤Æ¤ÐJ2Í¥¾¡¤ÈJ1¾º³Ê¡¢°ú¤Ê¬¤±¤Ç¤â3°Ì¡¦ÂçµÜ¤È4°Ì¡¦Ä¹ºê¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤ÇJ1¾º³Ê¤¬·è¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢Ä¹ºê¤â¾¡¤Æ¤ÐÆ±¤¸¤¯Â¾²ñ¾ì¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤ÇJ1¾º³Ê¤¬·è¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤Î¤â¤È¡¢²áµîºÇÂ¿¤ÎËþ°÷20,004¿Í¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿Ä¹ºê¤Î¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ÖPEACE STADIUM Connected by SoftBank¡×¤Ç¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ËÄ©¤ó¤À¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÁ°È¾6Ê¬¡¢¥Û¡¼¥à¤ÎÂçÀ¼±ç¤Ë¸å²¡¤·¤µ¤ì¤¿Ä¹ºê¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿¡£Å¨¿Ø±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤ÎFK¤òMF¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ô¥È¥¥¥«¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤ËÊü¤ê¹þ¤ß¡¢MF¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤é¤¬ÎÏ¶¯¤¤¶õÃæÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤È¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤òDF¾È»³ñ¥¿Í¤¬Æ¬¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢DF¿·°æ°ìÍÔ¤¬È¿±þ¡£±¦Â¥Ü¥ì¡¼¤Çº£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤òÆÍ¤»É¤·¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¤½¤Î¸å¤Ï¿å¸Í¤Î¸Ç¤µ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¼¡Âè¤Ë²¡¤·¹þ¤àÅ¸³«¤Ø¡£Î©ÀµÂç½Ð¿È¥ë¡¼¥¡¼¤ÎFWÂ¿ÅÄ·½Í¤¤¬ºÇÁ°Àþ¤Ç¿ÈÂÎ¤òÄ¥¤ê¡¢FW²ÃÆ£Àé¿Ò¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤òÁÀ¤¦¤È¡¢Á°È¾23Ê¬¤Ë¤ÏDFÂç¿¹½íÀ¸¤¬±¦CK¤òÄ¾ÀÜÁÀ¤Ã¤ÆGK¸åÆ£²íÌÀ¤ò¶¯½±¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ãå¼Â¤ËÄ¹ºê¥´¡¼¥ë¤Ø¤ÈÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÁ°È¾34Ê¬¡¢¿å¸Í¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£U-22ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É±óÀ¬µ¢¤ê¤ÎMFã·Æ£½ÓÊå¤¬º¸¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Î°ÌÃÖ¤«¤éÃæ±û¤Ë¹Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¡¢Âç³°¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÁö¤Ã¤¿Âç¿¹¤ò»È¤¦¤È¡¢Âç¿¹¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹Êý¸þ¤Ø¤Î¥¯¥í¥¹¤òÁªÂò¡£¤½¤³¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿Àì½¤Âç½Ð¿È¥ë¡¼¥¡¼¤ÎMF»³ËÜÈ»Âç¤¬º¸Â¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÇÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¡¡1-1¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¤ÏÄ¹ºê¤¬Áá¡¹¤«¤éÆ°¤¤¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥àÌÀ¤±¡¢FW¥¨¥¸¥¬¥ë¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆFW»³ºêÎ¿¸ã¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢Æ±9Ê¬¤Ë¤ÏÁá¤¯¤â2ËçÌÜ¤Î¸òÂå¥«¡¼¥É¤ò»È¤Ã¤ÆMFß·ÅÄ¿ò¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆMF¾¾ËÜÅ·Ì´¤òÅêÆþ¡£¤À¤¬¡¢¸åÈ¾¤â¿å¸Í¤ÎÎ®¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢ã·Æ£¤¬ÀË¤·¤¤¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¥·¥å¡¼¥È¤ä¸ú²ÌÅª¤Ê¥¯¥í¥¹¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¸åÈ¾18Ê¬¡¢ÎôÀª¤È¸«¤é¤ì¤¿Ä¹ºê¤¬ºÆ¤Ó¾¡Íø¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¡£Å¨¿Ø¤Ç»³ºê¤¬Áê¼ê¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤È¡¢DFÊÆÅÄÈ»Ìé¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ê»Å³Ý¤±¤«¤é¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¿¯Æþ¡£¤½¤³¤ÇÂç¿¹¤ËÇØ¸å¤«¤éÅÝ¤µ¤ì¡¢PK¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥¥Ã¥«¡¼¤Ï¥¨¡¼¥¹¤ÎM¡¦¥¸¥§¥º¥¹¡£±¦¤Ø¤Î¥¥Ã¥¯¤òÄÀ¤á¤Æ¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿19ÅÀÌÜ¤òµÏ¿¤·¡¢2-1¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¿å¸Í¤¬ÌÔ¹¶¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤¬¡¢Ä¹ºê¤â½¸Ãæ¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤ò¼é¤ë¡£¤¹¤ë¤È¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à3Ê¬¡¢¿å¸Í¤ÏGKÀ¾Àî¤¬CK¤Ç¹¶¤á¾å¤¬¤Ã¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¥×¥ì¡¼¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤Ë¥¯¥ê¥¢¤µ¤ì¤Æ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò¶ô¤é¤¦¡£°ìÅÙ¤ÏÀ¾Àî¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò²ó¼ý¤·¤¿¤¬¡¢M¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤ËÃ¥¤ï¤ì¤Æ¥Ü¡¼¥ë¥í¥¹¥È¡£À¾Àî¤ÏM¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤òÅÝ¤·¡¢·èÄêÅª¤ÊÆÀÅÀµ¡²ñ¤ÎÁË»ß(DOGSO)¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡À¾Àî¤ÏºÇ½ªÀá¡¦ÂçÊ¬Àï¤Î½Ð¾ìÄä»ß¤¬·èÄê¡£¿å¸Í¤Ï¾º³Ê¤¬¤«¤«¤ëºÇ½ªÀï¤Ë¼é¸î¿À¤¬½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤´íµ¡Åª¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿å¸Í¤Ï¤½¤³¤ÇDFÈÓÅÄµ®·É¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆGK½ÕÌ¾ÎµÀ»¤òÅêÆþ¤·¡¢10¿Í¤ÇÌÔ¹¶¤òÅ¸³«¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£Ä¹ºê¤¬Å·²¦»³¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡Â¾²ñ¾ì¤Ç¤ÏÀéÍÕ¤¬ÂçÊ¬¤ò1-0¤ÇÇË¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢º£Àá¤Ç¤Î¾º³Ê·èÄê¤Ï¤Ê¤·¡£¤¿¤À¡¢Ä¹ºê¤ÏºÇ½ªÀá¤ò»Ä¤·¤Æ¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤Î¾º³Ê¤ËÂç¤¤¯Á°¿Ê¤·¤¿¡£°ìÊý¤Î¿å¸Í¤âºÇ½ªÀá¤Ë¾¡¤Æ¤Ð¼«ÎÏ¤Ç¤Î¾º³Ê·èÄê¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
