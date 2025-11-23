¡Ö¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¡×¥Ò¥í¥¤¥óÂ¼¾å°¦²Ö¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¥³¡¼¥Ç¤Ç¤«¤ï¤¤¤µ¸Â³¦ÆÍÇË¡¡¡Ö¤³¤ÎÅß¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¥ß¥ËÍú¤¯¤¾¡¼¡¼¡×
¥â¥Ç¥ë¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÂ¼¾å°¦²Ö¤µ¤ó¡Ê25¡Ë¤¬2025Ç¯11·î11Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
Â¼¾å¤µ¤ó¤Ï2023Ç¯¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¡Ö²¦ÍÍÀïÂâ¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¡×¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¢¥Ò¥á¥Î¡¦¥é¥ó¡¿¥«¥Þ¥¥ê¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼Ìò¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡ÖÈ±¤ÎÌÓÀÚ¤Ã¤¿¤Î¹¥É¾¤Ç´ò¤·¤¤¡×
Â¼¾å¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÈ±¤ÎÌÓÀÚ¤Ã¤¿¤Î¹¥É¾¤Ç´ò¤·¤¤¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¥Ü¥Ö¥Ø¥¢¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿»Ñ¤ä¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤³¤ÎÅß¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¥ß¥ËÍú¤¯¤¾¡¼¡¼¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥×ÊÁ¤Î¥Ö¥ë¡¼¤Î¥·¥ã¥Ä¤È¥°¥ì¡¼¤Î¥Ë¥Ã¥È¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤òÃåÍÑ¡£¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¡¢ËË¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤ë¥Ý¡¼¥º¤Ç¥Ü¥Ö¥Ø¥¢¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤Ï¡¢½©¤ò´¶¤¸¤ë¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸å¤í¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÅ·ºÍÅª¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥á¥¬¥Í»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤Æ¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤£¡¼¤Ã¤Ã¤Ã¡×¡Ö²Ä°¦¤¤²á¤®¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡Ö¤ª»Ð¤µ¤ó´¶¤¬Áý¤·¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£