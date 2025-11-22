¡Ø¥Ù¥¹¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È2025¡ÙÂè3ÃÆ½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢Ê¡»³²í¼£¡¢¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¢&TEAM¡¢INI¡¢Æü¸þºä46¤é·èÄê
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
11·î29Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÆü¥Æ¥ì·Ï²»³Ú¤Îº×Åµ¡Ø¥Ù¥¹¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È2025¡Ù¤ÎÂè3ÃÆ½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬²ò¶Ø¡£¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤Î¹ë²Ú´ë²è¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¢£2025Ç¯¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡È²»³Ú¤ÎÎ¹～Music journey～¡É
2025Ç¯¤Ë²»³Ú¥Ç¥Ó¥åー35¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢²Æ¤Ë³«ºÅ¤Î¥Éー¥à¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¤Ç¤Ï20Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡¢¤µ¤é¤Ë¼ç±é±Ç²èºîÉÊ¤Î¸ø³«¤Ê¤É¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤ëÊ¡»³²í¼£¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£Ê¡ÅÄÍº°ì´ÆÆÄ±Ç²è¡Ø¿·²ò¼á¡¦ËëËöÅÁ¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ç¤¢¤ëºÇ¿·¶Ê¡ÖÎ¶¡×¤ò´Þ¤à¹ë²Ú2¶Ê¤ò¥é¥¤¥ÖÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡Ö³×Ì¿Æ»Ãæ-On The Way¡×¤¬¡¢SNSÁíºÆÀ¸²ó¿ô15²¯²ó¡¢¼«¿ÈºÇÂ®¤Ç¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¤ÎÎß·×ºÆÀ¸²ó¿ô1.5²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¡¢¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ø¤Î½é½Ð¾ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤â½Ð±é¤¬·èÄê¡£
2025Ç¯¤Ç·ëÀ®3¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢ー¡¢ÆüËÜ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È»Ë¾å½é¤ÎÆü´Ú¥ß¥ê¥ª¥óÃ£À®¡¢¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½é½Ð¾ì¤È¡¢ÂçÌö¿Ê¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜÈ¯¥°¥íー¥Ð¥ë¥°¥ëー¥×&TEAM¤â½Ð±é¤¹¤ë¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢INI¡¢aoen¡¢¡áLOVE¡¢Kep1er¡¢BALLISTIK BOYZ¡¢Æü¸þºä46¡¢¥Þ¥ë¥·¥£¡¢ME:I¤È¡¢¹ë²Ú¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î½Ð±é¤¬Â³¡¹¤È·èÄê¡£
¢£¡Ø¥Ù¥¹¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È2025¡Ù¤Ç¤·¤«´Ñ¤é¤ì¤Ê¤¤¹ë²Ú´ë²è¤¬²ò¶Ø
ÊüÁ÷25²óµÇ°¤È¤·¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç24Ç¯´ÖÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¿¡Ø¥Ù¥¹¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡Ù¤ÎÌ¾²Î¾§¤òÊüÁ÷¡£24Ç¯Á°¡¢1²óÌÜ¤Î¡Ø¥Ù¥¹¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÂçÊª¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î½é¡¹¤·¤¤²Î¾§¥·ー¥ó¤â¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ê¿À®¤òºÌ¤Ã¤¿Ì¾¶Ê¤ò3ÁÈ¤Î¹ë²Ú¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬À¸²Î¾§¡£È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ORANGE RANGE¡Ö¥¤¥±¥Ê¥¤ÂÀÍÛ¡×¡¢ÂçÄÍ °¦¡ÖPEACH¡×¡¢¤¤ã¤êー¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥ó¥¹¥¿ー¡×¡£µ®½Å¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¼¤ÒÈÖÁÈ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢11·î28ÆüÄ«¤Ë¤Ï¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¡Æü¥Æ¥ì·Ï²»³Ú¤Îº×Åµ¡Ø¥Ù¥¹¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È2025¡Ù
11/29¡ÊÅÚ¡Ë
Âè°ìÉô 15:55～16:55¡¡¢¨´ØÅìÂ¾¤ÇÊüÁ÷
ÂèÆóÉô 19:00～22:54
Áí¹ç»Ê²ñ¡§Ý¯°ææÆ
»Ê²ñ¡§±©Ä»¿µ°ì¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡¢»ÔÐÔÎèÆà¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§INI¡¢¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¢aoen¡¢Ado¡¢²ÈÆþ¥ì¥ª¡¢¡áLOVE¡¢A¤§! group¡¢m-flo¡¢&TEAM¡¢ÂçÄÍ°¦¡¢Omoinotake¡¢ORANGE RANGE¡¢ÌÚÂ¼¥«¥¨¥é¡¢¤¤ã¤êー¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¡¢King & Prince¡¢Creepy Nuts¡¢Kep1er¡¢SUPER EIGHT¡¢SUPER BEAVER¡¢ Superfly¡¢SixTONES¡¢Snow Man¡¢Da-iCE¡¢timelesz¡¢Ä¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¡¢Travis Japan¡¢NiziU¡¢ÇµÌÚºä46¡¢back number¡¢HANA¡¢Perfume¡¢BALLISTIK BOYZ¡¢Æü¸þºä46¡¢Ê¡»³²í¼£¡¢Hey! Say! JUMP¡¢¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡¢¥Þ¥ë¥·¥£¡¢ME:I¡¢Mrs. GREEN APPLE¡¢M!LK¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë
¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡§¹â¶¶³¤¿Í¡ÊKing & Prince/¡Ö¹â¡×¤Ï¡¢¤Ï¤·¤´¤À¤«¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¡¢»ÔÀîÔ¥½½Ïº¡¢RIEHATA
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡Ø¥Ù¥¹¥È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È2025¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.ntv.co.jp/best-artist/