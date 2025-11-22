Áá¸«º»¿¥¤¬¹Í¤¨¤ë¡È¿áÂØÈÇ¡É¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎÂé¸ïÌ£¡¡¡Ö¥»¥ê¥Õ¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë¼ª¤È¿´¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×
¡¡¿Íµ¤¥·¥êー¥º¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø¥×¥ì¥Ç¥¿ー¡§¥Ð¥Ã¥É¥é¥ó¥É¡Ù¤¬·à¾ì¸ø³«Ãæ¤À¡£
»²¹Í¡§¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥Ë¥ó¥°¡¢°ì¿ÍÆóÌò¤ÎÌòºî¤ê¤òÌÀ¤«¤¹¡¡¡Ø¥×¥ì¥Ç¥¿ー¡§¥Ð¥Ã¥É¥é¥ó¥É¡ÙÆÃÊÌ±ÇÁü
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢1987Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Âè1ºî¤«¤éÂ³¤¯¥·¥êー¥º¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¡È¥×¥ì¥Ç¥¿ー¤¬¼ç¿Í¸ø¡É¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¡£¼ã¤¥ä¥¦ー¥¸¥ãÂ²¤Î¥Ç¥¯¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¤½¤Î¼å¤µ¤«¤é°ìÂ²¤ÎÄ¹¤Ç¤¢¤ëÉã¤Ë¸«Êü¤µ¤ì¡¢À±¤òÄÉÊü¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ã©¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÈºÇ°¤ÎÃÏ¡Ê¥Ð¥Ã¥É¥é¥ó¥É¡Ë¡É¡£¤¢¤é¤æ¤ëÀ¸Êª¤ËÌ¿¤òÁÀ¤ï¤ì¤ëÃæ¡¢ºÇ¶§¤ÎÅ¨¡È¥«¥ê¥¹¥¯¡É¤òÁÀ¤¦¥Ç¥¯¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¾åÈ¾¿È¤·¤«¤Ê¤¤¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¡¦¥Æ¥£¥¢¡Ê¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥Ë¥ó¥°¡Ë¡£2ÂÎ¤Ïµ¬³Ê³°¤Î¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤Æ¡¢¶¨ÎÏ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¥Ç¥¯¤Ï¡¢µæ¶Ë¤ÎÅ¨¤ò¼í¤Ã¤Æ¿¿¤Î¥×¥ì¥Ç¥¿ー¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡Í½¹ðÊÔ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿Åö»þ¤«¤é¡¢ÏÃÂêÊ¨Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥Ë¥ó¥°¤¬±é¤¸¤ë¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¡¦¥Æ¥£¥¢¡£ºîÉÊ¤ÎÃæ¤ÇÂç¤¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤ëÈà½÷¤Î¿á¤ÂØ¤¨¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ç¥Õ¥¡¥Ë¥ó¥°¤Î¿á¤ÂØ¤¨¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿Áá¸«º»¿¥¤À¡£º£²ó¡¢¥·¥êー¥º¤Ç°ÛºÌ¤òÊü¤ÄËÜºî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥Ë¥ó¥°¤Ø¤Î°õ¾Ý¡¢¼Çµï¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¸»¤Þ¤Ç¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡Ê¥¢¥Ê¥¤¥¹¡ÊANAIS¡Ë¡Ë
¡ü¡Ø¥×¥ì¥Ç¥¿ー¡Ù¥·¥êー¥º¤¬°¦¤µ¤ì¤ëÍýÍ³
――º£²ó¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
Áá¸«º»¿¥¡Ê°Ê²¼¡¢Áá¸«¡Ë¡§º£²ó¤ÎÌò¤Ï¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤Æ·èÄê¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥Ë¥ó¥°¤µ¤ó¤ÎInstagram¤Ç¡¢ËÜºî¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤òÇÒ¸«¤·¤Æ¡¢ºîÉÊ¤Î¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤½¤¦¤Ç¤É¤ó¤ÊÊª¸ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
――ËÜºî¤Ç¤Ï¥Ç¥¯¤¬ÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ¤Ç¤â»úËëÈÇ¤ÇÎ®¤ì¤ë¥ä¥¦ー¥¸¥ã¸ì¤òÏÃ¤¹¤Î¤Ç¡¢¿áÂØÈÇ¤ÏÁá¸«¤µ¤ó¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¤ª¼Çµï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Áá¸«¡§¤Ï¤¤¡¢¼ýÏ¿¤ÎÁ°È¾¤Ï±ÇÁü¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥Ë¥ó¥°¤µ¤ó¤ÎÉ½¸½¤ÎÉý¹¤µ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¥¢¥Õ¥ì¥³¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃæÈ×¤¯¤é¤¤¤Ç¡Ö¤¢¤ì¡©¡¡¤º¤Ã¤È»ä¤Î¥»¥ê¥Õ¤¬Â³¤¯¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¿áÂØÈÇ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢ºîÉÊ¤ÎÃæÈ×¤Þ¤Ç¤Ï¤º¤Ã¤È»ä¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤è¤êµ¤¹ç¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
――¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ø¥×¥ì¥Ç¥¿ー¡ÙºîÉÊ¤Ø¤Î°õ¾Ý¤È¡¢ËÜºî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÌÌÇò¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Áá¸«¡§ËÜºî¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ°¤Ï¡¢¥×¥ì¥Ç¥¿ー¤ÏÆÀÂÎ¤ÎÃÎ¤ì¤Ê¤¤ÉÝ¤¤Â¸ºß¤Ç¡¢¶¯¤¤¥Ï¥ó¥¿ー¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ËÜºî¤Ç¤½¤ì¤¬¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥ì¥Ç¥¿ー¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ÇÄê´ÑÇ°¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢½éÂå¤«¤éÂ³¤¯¥×¥ì¥Ç¥¿ー¤ÎÁÇÅ¨¤ÊÉôÊ¬¡¢Àï¤¤Êý¤äÎ®µ·¡¢¿®Ç°¤Ï·è¤·¤Æ¤Ö¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âÌ¥ÎÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥Ç¥¿ー¤Ë¥Ð¥Ç¥£¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤ÆÁÛÁü¤â¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬ÌÌÇò¤¯¤Æ»Â¿·¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
――¥¢¥Õ¥ì¥³¤ÎºÝ¤Ë¼õ¤±¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê»Ø¼¨¤ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Áá¸«¡§ËÜºî¤Î¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥Ë¥ó¥°¤µ¤ó¤ÏÍÛµ¤¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Èó¾ï¤Ë¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¤ª¼Çµï¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿¶¤êÉý¤äÍîº¹¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆüËÜ¸ì¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ï¤È¤Æ¤âÇº¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²»¶Á´ÆÆÄ¤µ¤ó¤ä¥Áー¥à¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
――¡Ø¥×¥ì¥Ç¥¿ー¡Ù¥·¥êー¥º¤Ï¤«¤Ê¤êÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤³¤ì¤Þ¤Ç¹¤¤´ÑµÒÁØ¤ËÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Áá¸«¡§¡Ø¥×¥ì¥Ç¥¿ー¡ÙÂè1ºîÌÜ¤ä¡Ø¥×¥ì¥Ç¥¿ー¡§¥¶¡¦¥×¥ì¥¤¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥×¥ì¥Ç¥¿ー¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«»Ñ¤ò¸«¤»¤º¡¢±Ç²è¤Î¸åÈ¾¤Ç¤ä¤Ã¤ÈÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥·ー¥ó¤Ç¤âÇ¾Æâ¤Ç¾¡¼ê¤Ë¥×¥ì¥Ç¥¿ー¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤¬¤³¤Î¥·¥êー¥º¤Î¸ÄÀ¤Ç¤¢¤êÌ¥ÎÏ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ò¤Ò¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ø¥×¥ì¥Ç¥¿ー¡§¥Ð¥Ã¥É¥é¥ó¥É¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥×¥ì¥Ç¥¿ー¤¬¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤Æ±Ç²è¤ÎºÇ½é¤Î¥·ー¥ó¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
――º£²ó¡¢µ¡³£¤Î¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤È¤Æ¤â´¶¾ðÉ½¸½¤¬Ë¤«¤Ç¾ï¤ËÍÛµ¤¤ÇÌÀ¤ë¤¤¥Æ¥£¥¢¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡©
Áá¸«¡§¥Æ¥£¥¢¤Ï¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤Ç¤¹¤¬¡¢ºîÃæ¡¢ÆÃ¤Ë¥Ç¥¯¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¤º¤Ã¤È¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍÛµ¤¤Ç¥Á¥ãー¥ß¥ó¥°¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¹¡£»ä¤â³«ÊüÅª¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¼ýÏ¿¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬²áµî¤Ë¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥Ë¥ó¥°¤µ¤ó¤Î¿á¤ÂØ¤¨¤òÃ´Åö¤·¤¿ÊÌ¤ÎºîÉÊ¤Ç¤â¡¢Èà½÷¤ÎÍÛµ¤¤Ç¡¢¾¯¤·¤ªÃãÌÜ¤Ç¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÉ½¸½¤ä¤ª¼Çµï¤¬¤È¤Æ¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£ºî¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¸Â¤êÈà½÷¤Î»ý¤ÄÊ·°Ïµ¤¤òÀ¼¤ÇÉ½¸½¤·¤è¤¦¤È°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
――ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¥·ー¥ó¤ä¥»¥ê¥Õ¤Ï¡©
Áá¸«¡§¥Æ¥£¥¢¤¬¥Ç¥¯¤Ë³³¤Î¾å¤ËÊü¤êÅê¤²¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶±¤¨¤¿¤ê¡¢ÅÜ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¥Æ¥£¥¢¤ÏÊü¤êÅê¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î¥·ー¥ó¤Ï¥Æ¥£¥¢¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ»ä¤Ï¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥Ë¥ó¥°¤µ¤ó¤Î³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¸½¤¬ËÜÅö¤Ë¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¡¢±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
ーー¡Ø¥¿ー¥ß¥Íー¥¿ー0¡Ù¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤ä¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢º£ºî¤ÎÌòºî¤ê¤Ç°Õ¼±¤µ¤ì¤¿ÅÀ¤Ï¡©
Áá¸«¡§º£²ó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤Ï¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡È¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¡É¤È¤¤¤¦¥ïー¥É¤òÊ¹¤¯¤È¡¢É½¾ð¤ä´¶¾ð¤Îµ¯Éú¤ËË³¤·¤¤¥¤¥áー¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£ºî¤Ç¤Ï¥Æ¥£¥¢¤¬°ìÈÖÉ½¾ðË¤«¤Ç¤¹¤·¡¢Â¾¼Ô¤È¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥ó¥É¥í¥¤¥É¤À¤«¤é¤³¤½¥×¥ì¥Ç¥¿ー¤È¤âÂ°À¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¡¢¤¹¤°¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤ë¤Î¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡üÁá¸«º»¿¥¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÈÀ¸¤ÎÉ½¸½¤Ë¿¨¤ì¤ë¡É¤³¤È
――À¼Í¥¤È¤·¤Æ¥¢¥Ë¥á±ÇÁü¤ÈÍÎ²è¤Î¿á¤ÂØ¤¨¤Ç¤Ï¡¢¤ª¼Çµï¤Ë¤É¤ó¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©
Áá¸«¡§ÍÎ²è¤Ï¼ÂºÝ¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÌò¼Ô¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¡¢±ÇÁü¤ÎÃæ¤Ë¡Ö¤³¤ÎÉ½¸½¤ò¸µ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÉ½¸½¤òºî¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥â¥Ç¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ë¥á¤Î¾ì¹ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤¬É½¸½¤·¤¿¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¤ä¤êÊý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÍÎ²è¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢º£²ó¤Ç¤¹¤È¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥Ë¥ó¥°¤µ¤ó¤Î±éµ»¤¬¥Ùー¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¿¿µÕ¤ÎÉ½¸½¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ïµ¯¤³¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤¬Âç¤¤¯°ã¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
――¡Ø¥×¥ì¥Ç¥¿ー¡Ù¥·¥êー¥º¤Ï¿áÂØÈÇ¤â°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿°õ¾Ý¤¬Âç¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍÎ²è¤Î»úËë¤È¿á¤ÂØ¤¨¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤É¤ó¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©
Áá¸«¡§»ä¤Ï»úËëÈÇ¤Ç±Ç²è¤ò´Ñ¤ë¤Î¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡£»úËë¤â´Þ¤á¤¿Á´¤Æ¤ò±ÇÁü¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ë¤Î¤Ç¡¢Ë×Æþ¤Ç¤¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬»úËëÈÇ¤ÎÌÌÇò¤µ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ê¸»ú¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ½¸½¤âÌ¥ÎÏ¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¿á¤ÂØ¤¨¤Ï¡¢¥»¥ê¥Õ¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë¼ª¤È¿´¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
――¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ç¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥Ë¥ó¥°¤Î¿á¤ÂØ¤¨¤òÃ´Åö¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤ÎÈà½÷¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Áá¸«¡§ËÜºî¤Ë¤Ï¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥Ë¥ó¥°¤µ¤ó¤ÎÁ´¤Æ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¤¯¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà½÷¤Î²áµî¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Î±éµ»¤Ë¤âÄÌ¤º¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
――ÉáÃÊ¤«¤é¼Çµï¤ò¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤´¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¸»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
Áá¸«¡§¼«Ê¬¤Î¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¸»¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¸½¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢¡ÈÀ¸¤ÎÉ½¸½¤Ë¿¨¤ì¤ë¡É¤³¤È¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤ÏÉñÂæ¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢·à¾ì¤Ç±Ç²è¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤â¤È¤â¤È²»³Ú¤òÄ°¤¯¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢³¤³°¡¦¹ñÆâ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤µ¤óÌä¤ï¤º¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÊ¸¡á¥¢¥Ê¥¤¥¹¡ÊANAIS¡Ë¡Ë