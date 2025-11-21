くら寿司にて、TVアニメ「僕のヒーローアカデミア」とのコラボキャンペーンを開催。

「ヒロアカ」ファンにはたまらない、貴重な描き下ろしビジュアルのアクリルスタンドを手に入れるチャンスです☆

くら寿司 TVアニメ「僕のヒーローアカデミア」コラボキャンペーン

期間：2025年11月28日（金）〜 ※なくなり次第終了

開催店舗：全国のくら寿司店舗

回転寿司チェーン「くら寿司」が、現在毎週土曜夕方5:30に放送中のTVアニメ「僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON」とのコラボキャンペーンを開催。

「僕のヒーローアカデミア」（通称“ヒロアカ”）は、2014年に堀越耕平氏が週刊少年ジャンプにて連載を開始した作品です。

以来、コミックスシリーズの世界累計発行部数が1億部を突破し、圧倒的な人気を誇っています。

そんな、TVアニメ「僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON」の放送を記念したコラボキャンペーンです☆

今回のコラボキャンペーンでは、店舗の各テーブルに備え付けられた皿回収ポケットに、食べ終えたお皿を5枚入れると挑戦できる「ビッくらポン！」が楽しめます！

当たりが出ると、くら寿司でしか手に入らない特別な景品をプレゼント。

さらに、税込み2,500円のお会計ごとに、オリジナルグッズをプレゼントするキャンペーンも実施されます。

第1弾・第2弾・第3弾の計3回にわたり、キャラクターのイラストをあしらったクリアファイルやマルチシート、限定の描き下ろしビジュアルを使用したアクリルスタンドをプレゼント。

「ヒロアカ」ファンにはたまらないオリジナルグッズをゲットできる、注目のコラボキャンペーンです☆

※数量限定のため、無くなり次第終了

「ビッくらポン！」で当たる！くら寿司×「ヒロアカ」オリジナルグッズ

実施期間：2025年11月28日（金）〜12月31日（水）※無くなり次第終了

皿回収ポケットに、食べ終えたお皿を5枚入れると挑戦できる「ビッくらポン！」で、TVアニメ「僕のヒーローアカデミア」グッズをプレゼント。

「スマホで注文」を活用することで、サイドメニューなどでも「ビッくらポン！」を楽しめます！

ラバーアクセサリー

種類：全6種

「緑谷出久（みどりやいずく）」や「爆豪勝己（ばくごうかつき）」「轟焦凍（とどろきしょうと）」などのラバーアクセサリーは、全6種類を展開。

キャラクターの特徴をとらえた、かわいいデザインです☆

缶バッジ

種類：全21種

缶バッジには、1年A組のメンバーが全員登場。

全21種類のラインナップになっています！

マグネットシート2枚セット

種類：全10種

TVアニメの名シーンを盛り込んだマグネットシートは、2枚セットでプレゼント。

六角形の形がユニークで、セットの組み合わせもポイントです☆

くら寿司×「ヒロアカ」オリジナルグッズプレゼントキャンペーン

税込み2,500円のお会計ごとに、オリジナルグッズをプレゼントするキャンペーンも実施。

第1弾〜第3弾まで展開し、先着でクリアファイルやマルチシート、アクリルスタンドがもらえます。

※お持ち帰りを含む（どこでもくら寿司、出前館、Uber Eats、Wolt、menuでの注文は対象外）

【第1弾】クリアファイル

実施期間：2025年11月28日（金）〜無くなり次第終了

種類：全4種 ※合計で先着30万名限定

2025年11月28日からのキャンペーン第1弾には、4種類のクリアファイルが登場。

キャラクターのイラストが大きくあしらわれています！

【第2弾】マルチシート（B5サイズ）

実施期間：2025年12月12日（金）〜無くなり次第終了

種類：全4種 ※合計で先着30万名限定

2025年12月12日からはキャンペーン第2弾としてマルチシートをプレゼント。

デフォルメタッチのイラストをあしらった、全4種の中から先着で30万名にプレゼントされます☆

【第3弾】アクリルスタンド

実施期間：2025年12月26日（金）〜無くなり次第終了

種類：全4種 ※合計で先着30万名限定

2025年12月26日からは、キャンペーン第3弾を展開。

第3弾では、全4種のアクリルスタンドが登場します！

「ヒロアカ」ファンにはたまらない、オリジナルグッズが当たるコラボキャンペーン。

くら寿司のTVアニメ「僕のヒーローアカデミア」コラボキャンペーンは、2025年11月28日より開催です！

