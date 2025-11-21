

LE SSERAFIM「1-800-hot-n-fun」 (P)&(C) SOURCE MUSIC

LE SSERAFIMが、11月18日〜19日の2日間、初の東京ドーム公演『2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ ENCORE IN TOKYO DOME』を開催し、約3時間にわたり全26曲のステージを繰り広げ、盛況裏に終了した。

【写真】LE SSERAFIM、東京ドームライブの模様

今回の東京ドーム公演は、LE SSERAFIMがデビュー後初めて開催するワールドツアーの日本公演『2025 LE SSERAFIM TOUR ‘EASY CRAZY HOT’ IN JAPAN』のアンコール公演だ。

LE SSERAFIMは、3rd Mini Album 'EASY'、4th Mini Album 'CRAZY'、5th Mini Album 'HOT'から構成された「EASY-CRAZY-HOT」3部作プロジェクトのフィナーレとして初のワールドツアーを開催。日本では、今年5月に名古屋公演(ポートメッセなごや 第1展示館) を皮切りにスタートし、5月13日〜14日に大阪公演(大阪城ホール)、6月7日〜8日に北九州公演(西日本総合展示場 新館)、6月12日,14日〜15日にさいたま公演(さいたまスーパーアリーナ)を経て、11月18日〜19日にアンコール公演として念願の東京ドーム公演を実施し、全5都市11公演で約19万人を動員した。特に、初の東京ドーム公演では、会場を埋め尽くしたファンたちの大歓声と感動に包まれながら、終始熱く盛り上がった。

LE SSERAFIMは、シルバーの装飾がついたオールブラックの装いでオープニングに登場し、初の東京ドーム公演の始まりを告げると、FEARNOT(ファンの総称)の大歓声が会場中に響き渡った。LE SSERAFIMは、5th Mini Album 'HOT'に収録された楽曲を次々と披露し、世界中の様々な場所でステージを経験してきた5人のメンバーの成長を感じさせる圧倒的なパフォーマンスで、冒頭のステージから観客を魅了した。

続いて、クールな演出が際立つ「EASY」や、KAZUHAがバレエの動作をもとに振り付けを考案した「Swan Song」でLE SSERAFIMの多彩な魅力を披露すると、「Flash Forward」「Blue Flame」「So Cynical (Badum)」では、トロッコに乗って5人のメンバーが観客の近くでパフォーマンスを披露し、ファンたちとの交流を楽しみながら初の東京ドーム公演に喜ぶ様子を見せた。

トロッコでメインステージに戻ると、日本で初披露となる1st Single ‘SPAGHETTI’の収録曲「Pearlies (My oyster is the world)」をはじめ、「No Celestial」「Smart」「Fire in the belly」のステージで会場の興奮が増していった。

「Fire in the belly」のステージ終わりに、突如、トマトソースがかけられる映像が映し出され、観客の期待に満ちたざわめきに包まれると、聴き馴染みのあるメロディとともにLE SSERAFIMが再び登場し、最新曲「SPAGHETTI (Member ver.)」を日本初披露。世界中で大きな人気を集めるヒット曲のステージに熱狂の渦が巻き起こり、続けて披露した「Eve, Psyche & The Bluebeard’s wife」「CRAZY」「1-800-hot-n-fun」の力強いパフォーマンスの連続で会場のボルテージは最高潮に。

公演の後半には、LE SSERAFIＭのこれまで歩みを体現する数々のヒット曲のステージを繰り広げ、会場はファンの大歓声と感動に包まれた。その後、アンコールステージでは、星野源がプロデュース・作曲・編曲・作詞をし、Netflixシリーズ「My Melody & Kuromi」主題歌に起用された「Kawaii (Prod. Gen Hoshino)」のパフォーマンスを世界初披露。主題歌作品に登場するマイメロディとクロミがステージに登場し、5人のメンバーと一緒にパフォーマンスを披露する特別なステージで、可愛らしい魅力を放った。

「パフォーマンス最強ガールグループ」らしい難易度と完成度だけでなく、「トップガールグループ」としての存在感と堂々とした姿で観客を魅了したLE SSERAFIMは、約3時間にわたる公演で最後まで観客とともに公演を楽しむ姿が印象的だった。初の東京ドーム公演を終えたLE SSERAFIMは、「わたしたちがどれほど本気でステージに臨んでいるかをお見せしたいと思って準備しました。FEARNOTの皆さんと一緒であれば、もっと素敵な夢を叶えることができると思えました。皆さんのおかげで夢を大きく持ってもいいと自信を持つことができました。FEARNOTの皆さんを、最高の場所に連れて行きたいです」と感謝の想いを伝えた。また、「FEARNOTの皆さんにとって、恥ずかしくないアーティストになります」と決意を示し、「ここまで同じ夢を目指して走ってきたメンバーたちにも心から感謝しています」という言葉で強い友情を見せた。

初の東京ドーム公演を大盛況のうちに終えたLE SSERAFIMは、11月20日に公式SNS等で韓国・ソウルでアンコール公演の開催を発表した。アンコール公演は、来年1月31日〜2月1日の2日間にわたって蚕室室内体育館で開催する。■アンコール公演情報【公演名】『2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT' ENCORE IN SEOUL』 【日程・会場】[韓国・ソウル] 蚕室室内体育館2026年1月31日 (土)2026年2月1日 (日)