漫才日本一を決める「M−1グランプリ2025」の準決勝進出30組が20日に発表された。

準々決勝は17〜19日の3日間に東京と大阪で開催され、134組が参加。4年連続ファイナリストで昨年3位だった真空ジェシカ、2年連続ファイナリストで一昨年準優勝のヤーレンズ、昨年初めて決勝に進み4位と健闘したエバースなどが順当に準決勝に進出した。

一方で、6年連続で準決勝に進んでいたオズワルドは敗退。今年6月にインディアンスから改名し、今年がラストイヤーとなる19〜21年のファイナリスト・ちょんまげラーメンも涙をのんだ。また、ファンの下馬評が高かった滝音、からし蓮根も準決勝に進めず。テレビで人気のEXITは19年から7年連続で準々決勝敗退となった。

なお、ファン投票により後日1組が「特別出場枠（ワイルドカード）」で選ばれるため、今回敗退した104組にも復活で準決勝に出場できる可能性は残されている。結果は12月1日に公式サイトで発表される。

第21回目となる今大会は、過去最多の1万1521組がエントリーした。準決勝は12月4日に開催。漫才日本一の称号と賞金1000万円を懸けた決勝戦は同21日に行われ、ABCテレビ・テレビ朝日系列で生放送される。

準決勝に進出した30組は以下の通り。

真空ジェシカ、豪快キャプテン、おおぞらモード、20世紀、今夜も星が綺麗、ひつじねいり、フランツ、ヨネダ2000、ゼロカラン、大王、センチネル、めぞん、ドンデコルテ、イチゴ、カナメストーン、ミカボ、エバース、例えば炎、たくろう、生姜猫、ネコニスズ、ドーナツ・ピーナツ、ヤーレンズ、TCクラクション、ママタルト、黒帯、カベポスター、スタミナパン、ミキ、豆鉄砲