熊本県菊池市の建物から火が出て山林に燃え移った火事で、住宅と犬舎が全焼したことが分かりました。現場で飼われていた犬約100匹が死んだということです。

【写真を見る】煙が立ち上る現場 日没後も続いた消火活動の様子

消防と警察によりますと、11月20日午後2時20分ごろ、菊池市原で通行人から「建物が燃えている」と119番通報がありました。

消防が駆け付け火を消し止めようとしましたが、建物の近くにあった山林に燃え移ったため、午後3時過ぎに県に防災ヘリの出動を要請しました。

現場は菊池市役所から東に約8キロの山間部にあります。

警察によりますと、火は約4時間後に消し止められましたが、木原哲也さん（63）の木造平屋建ての住宅1棟と、犬舎2棟、のべ約340㎡が全焼しました。

けが人はいませんでしたが、現場で飼われていた約100匹の犬が死にました。



木原さんは犬の繁殖業を営んでいて、死んだのは主にプードルやハスキー犬だということです。

出火当時、木原さんは外出中で、警察が火事の原因を調べています。