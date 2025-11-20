11月23日に放送される『Golden SixTONES』（日本テレビ系）の予告動画に、芦田愛菜のランドセル姿が映っていることが話題となっている。

「18日、『Golden SixTONES』の公式Xが更新され、23日放送の90分スペシャルの予告動画がアップされました。冒頭、赤いランドセルを背負う芦田さんに、SixTONESのメンバーが『まだイケる!』と感激。本人は照れ笑いを浮かべていました」（芸能記者）

芦田の“変身”はこれだけではない。同じく予告動画のなかでは、バレーボールのユニホームを着たシーンも。

「高速回転するものを当てる企画『回転レシーブ球児』で、芦田さんは胸の部分に『SixTONES』と書かれた赤いユニフォームを着用していました。ちなみに背番号は『623』。彼女の誕生日である6月23日から取ったようです」（同前）

芦田のランドセル姿に、2011年、鈴木福と共演したドラマ『マルモのおきて』（フジテレビ系）や、同じく鈴木と出演したイトーヨーカドーのランドセルCMを思い出す人も多かったようだ。一方で彼女自身は、大人びた“芦田愛菜”像を模索しているようにも見える。

「芦田さんは細田守監督の新作アニメーション映画『果てしなきスカーレット』で、主人公のスカーレットの声を務めています。5日におこなわれた『ジャパンプレミア』では、作品のイメージを彷彿とさせるエレガントな白いドレスで登壇し、アイラインや淡いリップなど、これまでのナチュラルな印象とは異なる濃いめのメイクが話題を呼びました」（同前）

芦田は15日放送の『王様のブランチ』（TBS系）にVTR出演した際も、大人の装いが驚きの声を集めた。

「多くの人は、つい昔の“愛菜ちゃん”を重ねて彼女を見てしまいますが、もう21歳。大人びていくことへの指摘もあがっています」（同前）

今回、番組で見せるランドセル姿は貴重なものとなるに違いない。