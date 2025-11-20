【FIFA U-17ワールドカップ カタール2025】U-17北朝鮮代表 1−1（PK：4ー5）U-17日本代表（日本時間11月19日／アスパイア・ゾーン）

【映像】世界中で衝撃「グーパンチの挨拶」

サッカーのU-17ワールドカップにおける「まさかの挨拶」が、世界中で波紋を呼んでいる。

U-17日本代表は11月19日、U-17ワールドカップのラウンド16で北朝鮮代表と対戦。物議を醸したのが、キックオフ前のワンシーンだった。

両国の国歌斉唱を終え、日本はキャプテンのGK村松秀司を先頭に歩き出し、まずは審判団とハイタッチを交わす。続いて、健闘を讃え合うため北朝鮮の選手たちともハイタッチやグータッチをしようとしたが、相手側がまさかの行動に出る。一部の北朝鮮選手が、グーで力強く拳を上から振り下ろしてきたのだ。

「えっ？これが挨拶？」など驚きの声

この前代未聞の一部始終は中継映像にしっかりと映っており、日本のサッカーファンからは批判が殺到。さらにSNSで拡散され、海外のファンも「何だこれ…？」「サッカーではなくもはやボクシング」「カオスだ」「グータッチではなくグーパンチ」「こんな挨拶はありえない」「なぜこんな馬鹿げたことを…」「まだ子供なのに」「スポーツマンシップはどこにいった？」「信じられない光景」「なんて野蛮なんだ」「えっ？これが挨拶？」「嘘だろ？」など驚きの声を上げている。

試合前にまさかの事態に直面した日本の選手たちだが、それでも冷静さを失わず、4分にFWマギージェラニー蓮（琉球U-18）の美しいヘディングシュートで先制。67分に追いつかれたが粘り強く戦って90分間を1−1で終えると、PK戦を5―4で制して北朝鮮を撃破した。14年ぶりに史上最高位タイとなるベスト8進出を決めた若き日本代表は、11月21日の準々決勝でオーストリア代表と対戦する。

（ABEMA de J SPORTS／FIFA U-17ワールドカップ カタール2025）

