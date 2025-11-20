¶òÌä¤Ç¹â»Ô¼óÁê¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ëÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡Ä¿·À¯¸¢¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ëÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤È¤Î"¿À·ÐÀï"¤Î¹ÔÊý
¢£¡Ö±ø¤¤¼ó¤Ï°ì½Ö¤Îí´í°¤â¤Ê¤¯»Â¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡×
ÆüÃæ´Ø·¸¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬½¢Ç¤Ä¾¸å¤Î°ìÏ¢¤Î³°¸ò¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖÀ®¸ù¡×¤ò¼ý¤á¡¢¹â»Ù»ýÎ¨¤òÆÀ¤Æ¥í¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Î×»þ¹ñ²ñ¤ÎÏÀÀï¤Ç¤Î¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡×¤ò¤á¤°¤ëÅúÊÛ¤ËÃæ¹ñ¤¬È¿È¯¤·¡¢Å±²ó¤òµá¤á¤ë¤Ê¤ÉÂÖÅÙ¤ò¹Å²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¼óÁê¤Ï¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¡×¤È¤ÎÈ¯¸À¤Ï½¾Íè¤ÎÀ¯ÉÜ¤ÎÎ©¾ì¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤ÆÅ±²ó¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÃåÃÏÅÀ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤¤¤À¤»¤Ê¤¤¡£
¹â»Ô¼óÁê¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢11·î7Æü¤Î½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÂæÏÑ¤ò³¤¾åÉõº¿¤·¤¿¾ì¹ç¤òÌä¤ï¤ì¡¢¡ÖÊÆ·³¤ÎÍè±ç¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ËÉðÎÏ¹Ô»È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë»öÂÖ¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¡×¡ÖÀï´Ï¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÉðÎÏ¤Î¹Ô»È¤òÈ¼¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤âÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¥±¡¼¥¹¤À¡×¤È¤·¡¢¸ÂÄêÅª¤Ê½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤Î¹Ô»È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
ÎòÂå¼óÁê¤Ï¸ÄÊÌ¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤ò²óÈò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬¹ñ²ñ¤È¤¤¤¦¸ø¤Î¾ì¤Ç¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤¬Â¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤ËÁêÅö¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë½é¤á¤ÆÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÃæ¹ñ¤ÎÈ¿±þ¤â°ÛÍÍ¤À¡£Ãæ¹ñ¤Îé·õ(¥»¥Ä¥±¥ó)ÂçºåÁíÎÎ»ö¤¬Íâ8Æü¡¢¡Ö¾¡¼ê¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤½¤Î±ø¤¤¼ó¤Ï°ì½Ö¤Îí´í°¤â¤Ê¤¯»Â¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤À¡£
ÌÚ¸¶Ì´±Ë¼Ä¹´±¤¬10Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¡Ö¼ñ»Ý¤ÏÌÀ³Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Ãæ¹ñ¤Îºß³°¸ø´Û¤ÎÄ¹¤Î¸ÀÏÀ¤È¤·¤Æ¶Ë¤á¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢³°Ì³¾Ê¤ÈºßËÌµþÆüËÜÂç»È´Û¤¬Ãæ¹ñÂ¦¤Ë¶¯¤¯¹³µÄ¤·¡¢Åê¹Æ¤Îºï½ü¤òµá¤á¤¿¡ÊÄ¾¸å¤Ëºï½ü¤µ¤ì¤¿¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
°µÅÝÅª¤Ê·³»öÎÏ¤òÇØ·Ê¤ËÆüËÜ¤Ë°µÎÏ¤ò³Ý¤±¤Æ¤¯¤ëÃæ¹ñ¤Î³°¸ò»ÑÀª¤ÏÅöÌÌ¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¢£¡ÖÂæÏÑ³¤¶®¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê°Ý»ý¤¬½ÅÍ×¤À¡×
10·î21Æü¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢25Æü¤«¤é¤Î³°¸ò¥¦¥£¡¼¥¯¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡£ÅìÆî¥¢¥¸¥¢½ô¹ñÏ¢¹ç¡ÊASEAN¡Ë¼óÇ¾²ñµÄ¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÍèÆü¡¢´Ú¹ñ¡¦·Ä½£¤Ç¤Î¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ¡ÊAPEC¡Ë¼óÇ¾²ñµÄ¤òÀºÎÏÅª¤Ë¤³¤Ê¤·¤¿¡£
10·î28Æü¤ÎÆüÊÆ¡¢30Æü¤ÎÆü´Ú¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÌª·î¡×¤ò±é½Ð¤Ç¤¤¿¤¬¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤Ï¡¢31Æü¤Î·Ä½£¤Ç¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤«¤é¤ï¤º¤«È¾·î¤Ç·àÅª¤Ë°ÅÅ¾¤·¤¿¡£
½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È¤ÎÆüÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ï¡¢Ã»»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀïÎ¬Åª¸ß·Ã´Ø·¸¤òÊñ³çÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¡¢·úÀßÅª¤«¤Ä°ÂÄêÅª¤Ê´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆüÃæ´Ø·¸¤ÎÊý¸þÀ¤ò²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤·¤¿¡£ËÉ±ÒÅö¶É´Ö¤Î¼Â¸úÀ¤Î¤¢¤ë´íµ¡´ÉÍý¤È°Õ»×ÁÂÄÌ¤Î³ÎÊÝ¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°ìÃ×¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢½¬»á¤ËÂÐ¤·¡¢Àí³Õ½ôÅç¼þÊÕ¤Ç¤Î°Ò°µÅª¤Ê¹ÔÆ°¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ¢½Ðµ¬À©¡¢Ë®¿Í½±·â¤äË®¿Í¹´Â«¡¢¹á¹Á¤ä¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¤Ç¤Î¿Í¸¢¿¯³²¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·üÇ°¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£½éÂÐÌÌ¤È¤·¤Æ¤Ï½½Ê¬¤¹¤®¤ëÀ®²Ì¤òÆÀ¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¼óÁê¤Ï¡¢²ñÃÌ¸å¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡ÖÂæÏÑ³¤¶®¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê°Ý»ý¤¬ÃÏ°è¤Î°ÂÁ´¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÌÀ³Î¤ËÅÁ¤¨¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¼óÁê¤Ï¡¢APEC¤ÎÂæÏÑÂåÉ½¤Ç¤¢¤ëÎÓ¿®µÁ¸µ¹ÔÀ¯±¡Éû±¡Ä¹¡ÊÉû¼óÁê¡Ë¤È²ñÃÌ¤·¡¢¾Ð´é¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¼«¤é¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
ÂæÏÑ¤ò¡Ö³Ë¿´ÅªÍø±×¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤ë½¬À¯¸¢¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌû²÷¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£Ãæ¹ñ³°Ì³¾ÊÊóÆ»´±¤Ï¡ÖÂæÏÑÆÈÎ©ÀªÎÏ¤Ë½ÅÂç¤Ê¸í¤Ã¤¿¥·¥°¥Ê¥ë¤òÁ÷¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÀ¼Á¤È±Æ¶Á¤Ï°¤é¤Ä¤À¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÂ¦¤Ë¶¯Îõ¤Ê¹³µÄ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö¼ê¤ÎÆâ¤ò¸«¤»¤é¤ì¡¢¹¶·â¤òÍÆ°×¤Ë¤¹¤ë¡×
¤³¤¦¤·¤Æ11·î7Æü¤Î½°±¡Í½»»°Ñ¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤ò¤á¤°¤ë¹ñÆâÀ¯¶É¤ò»Å³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î²¬ÅÄ¹îÌé¸µ³°Áê¡Ê¸µÉûÁíÍý¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¹â»Ô¼óÁê¤¬2024Ç¯¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤òÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤ÎÎã¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢ÂæÏÑ¤È¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î´Ö¤Î¥Ð¥·¡¼³¤¶®¤òÃæ¹ñ¤ËÉõº¿¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ê¤É¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤Î¤«¡¢¤Ê¤É¤È¼¹Ù¹¤Ë¼óÁê¤ËÅúÊÛ¤òµá¤á¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¼óÁê¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡ÖÀï´Ï¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÉðÎÏ¤Î¹Ô»È¤òÈ¼¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤âÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¥±¡¼¥¹¤À¡×¤È¤¤¤¦¡¢´±Î½¤¬½àÈ÷¤·¤¿ÅúÊÛ½ñ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡¢ÆÈ¼«¤Î¸«²ò¤À¤Ã¤¿¡£Àï´Ï¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë·³´Ï¤Ï19Ç¯Á°¤ËÊÆ³¤·³¤òºÇ¸å¤ËÂàÌò¤·¡¢À¤³¦¤ËÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£´ÏÂâ¤Î¼çÌò¤ò¹Ò¶õÊì´Ï¤Ë¾ù¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
²¬ÅÄ»á¤Ï¡Ö·Ú¡¹¤ËÉðÎÏ¹Ô»È¤È¸À¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¼«¿È¤¬¤³¤¦¤·¤¿ÅúÊÛ¤òÍ¶Æ³¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¼óÁê¤Ï¡ÖºÇ°¤Î»öÂÖ¤âÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤Ï¿¼¹ï¤Ê¾õ¶·¤Ëº£»ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¡¢½¬À¯¸¢¤ÏÉðÎÏ¤Ë¤è¤ëÂæÏÑÅý°ì¤Î²ÄÇ½À¤òÈÝÄê¤»¤º¡¢Ãæ¹ñ·³µ¡¤¬ÂæÏÑ³¤¶®¤ÎÃæ´ÖÀþ¤ò±Û¤¨¤Æ¿ÊÆþ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢·³»ö±é½¬¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÈÉÑÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¼óÁê¤Ï¡¢Â¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤È¤·¤Æ¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢ÂæÏÑ¤òÃæ¹ñ¤¬»ÙÇÛ²¼¤ËÃÖ¤¯¤¿¤á¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦¼êÃÊ¤ò»È¤¦¤«¤À¡×¤È¤·¡¢Ì±´ÖÁ¥Çõ¤òÆ°°÷¤·¤¿³¤¾åÉõº¿¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Â¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤ÏÅö¤¿¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤Î²ò¼á¤ò¼¨¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÀïÁè¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç³¤¾åÉõº¿¤¬¤¢¤ê¡¢¥É¥í¡¼¥ó¤âÈô¤Ö¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤¬µ¯¤¤¿¾ì¹ç¤ÏÊÌ¤Î¸«Êý¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Í½»»°Ñ¤Ç¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºËÉ±ÒÁê¤Ï¡¢7ÆüÍ¼¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö¤³¤Î¥±¡¼¥¹¤À¤«¤é¤³¤Î»öÂÖ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢Áê¼ê¤Ï¼ê¤ÎÆâ¤ò¸«¤»¤é¤ì¡¢¤è¤êÆüËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¶·â¤òÍÆ°×¤Ë¤¹¤ë¡×¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ë¾ÜºÙ¤ËÂÐ±þ¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ï»ä¤ÎÇ§¼±¤È´ðËÜÅª¤Ë°ã¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¡¢°ìÀþ¤ò²è¤·¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¼óÁê¤ÏÀ¯ÉÜÆâ¤ÇÉáÄÌ¤ËÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¼ê¤ÎÆâ¤ò¤µ¤é¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¢£¡ÖÂæÏÑÍ»ö¤ÏÆüËÜÍ»ö¡¢ÆüÊÆÆ±ÌÁ¤ÎÍ»ö¡×
Â¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ï¡¢2015Ç¯¤ËÀ®Î©¤·¤¿°ÂÁ´ÊÝ¾ã´ØÏ¢Ë¡¤Ç¿·Àß¤µ¤ì¤¿³µÇ°¤À¡£ÆüËÜ¤¬Ä¾ÀÜ¹¶·â¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÎÉðÎÏ¹¶·â»öÂÖ¤È°Û¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤¬¹¶·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ì©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤Ë¤¢¤ëÂ¾¹ñ¤Ø¤Î¹¶·â¤¬ÆüËÜ¤ÎÂ¸Î©¤ò¶¼¤«¤·¡¢ÆüËÜ¹ñÌ±¤ÎÀ¸Ì¿¤ËÌÀÇò¤Ê´í¸±¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢³ÕµÄ·èÄê¤È¹ñ²ñ¾µÇ§¤ò·Ð¤ÆÇ§Äê¤·¤Æ¡¢¼«±ÒÂâ¤ËËÉ±Ò½ÐÆ°¤òÌ¿¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
ÂæÏÑ¤ÈÆüËÜºÇÀ¾Ã¼¤ÎÍ¿Æá¹ñÅç¤Ï110¥¥í¤·¤«Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÊÆ¹ñ¤ÏÀïÎ¬Åª¤ËÂæÏÑÍ»ö¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤òÛ£Ëæ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²¾¤ËÃæ¹ñ¤¬ÂæÏÑ³¤°è¤òÉõº¿¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¤½¤ì¤ò²ò¤¯¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ·³µ¡¤¬ÈôÍè¤·¡¢ÊÆ·³¶õÊì¤Ê¤É¤Î´ÏÁ¥¤äºßÆüÊÆ·³´ðÃÏ¤¬¹¶·â¤µ¤ì¤ë³ÎÎ¨¤â¹â¤¤¡£¡ÖÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤Ë¤¢¤ëÂ¾¹ñ¡×¤Ç¤¢¤ëÊÆ¹ñ¤¬¹¶·â¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤À¤í¤¦¡£
ÂæÏÑ¤¬À¤³¦¤Î¥Ï¥¤¥Æ¥¯µ¡´ï¤Ë»È¤ï¤ì¤ëºÇÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¤Î9³ä¤ò¶¡µë¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ç¤Ï¡¢²¾¤Ë³¤¾åÉõº¿¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£ÂæÏÑÍ»ö¤¬À¤³¦¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë½ê°Ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
ÂæÏÑÍ»ö¤ÈÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¸øÅª¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£10Ç¯Á°¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã´ØÏ¢Ë¡¤ò¤á¤°¤ëµÄÏÀ¤Ç¤â¡¢°ÂÇÜ¿¸»°À¯¸¢¤Ï¡¢Ä«Á¯È¾ÅçÍ»ö¤È¸¶Ìý¤ÎÍ¢Á÷¥ë¡¼¥È¤ËÅö¤¿¤ëÃæÅì¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤Î´íµ¡¤òÎã¤Ëµó¤²¤¿¤¬¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤Ë¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤¬¡ÖÂæÏÑÍ»ö¤ÏÆüËÜÍ»ö¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüÊÆÆ±ÌÁ¤ÎÍ»ö¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Âà¿Ø¸å¤Î2021Ç¯12·î¤À¤Ã¤¿¡£´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¡ÊÅö»þ¡Ë¤â24Ç¯2·î¤Ë¹ñ²ñ¤ÇÂæÏÑÍ»ö¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤¬Â¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤«¤òÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö¸ÄÊÌ¶ñÂÎÅª¤Ê¾õ¶·¤ËÂ¨¤·¡¢¾ðÊó¤òÁí¹ç¤·¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢°ì³µ¤Ë½Ò¤Ù¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤À¡×¤ÈÅúÊÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÖÀ¯ÉÜ¤Î½¾Íè¤Î¸«²ò¤Ë±è¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡×
ÆüÃæ¤¬ÈóÆñ¤Î±þ½·¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÃæ¡¢11·î10Æü¤Î½°±¡Í½»»°Ñ¤Ç¤Ï¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÂç¶úÇî»Ö»á¤¬¹â»Ô¼óÁê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Öµ°Æ»½¤Àµ¤ò¤µ¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È½Ò¤Ù¡¢È¯¸À¤ÎÅ±²ó¤ä¼è¤ê¾Ã¤·¤òµá¤á¤¿¡£Î©Ì±ÅÞ¤Ï¡¢¼óÁêÅúÊÛ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Å±²ó¤òÍ×µá¤¹¤ë¡¢¤½¤Î¶ò¤«¤µ¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¡£°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤òÀ¯¶É¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¼óÁê¤Ï¡ÖÀ¯ÉÜ¤Î½¾Íè¤Î¸«²ò¤Ë±è¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÅ±²ó¡¢¼è¤ê¾Ã¤·¤ò¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÆÍ¤Ã¤Ñ¤Í¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡ÖÈ¿¾ÊÅÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¥±¡¼¥¹¤òÁÛÄê¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¾ì¤ÇÌÀ¸À¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢º£¸å¤Ï¿µ¤â¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊÛÌÀ¤·¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Î¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òË¾¤Þ¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤À¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÂÐ±þ¤Ï¤µ¤é¤Ë¶ÛÄ¥¤ò¹â¤á¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Î¸â¹¾¹ÀÃóÆüÂç»È¤Ï10Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¡ØÂæÏÑÍ»ö¤ÏÆüËÜÍ»ö¡Ù¤òÀú¤ê¡¢ÆüËÜ¤òÃæ¹ñÊ¬ÃÇ¤ÎÀï¼Ö¤ËÇû¤êÉÕ¤±¤ë¤Ê¤é¡¢°ú¤ÊÖ¤»¤Ê¤¤¸í¤Ã¤¿Æ»¤òÊâ¤à¤À¤±¤À¡×¤È¸£À©¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ³°Ì³¾ÊÊóÆ»´±¤Ï10Æü¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤ÎÆâÀ¯¤Ø¤ÎÍðË½¤Ê´³¾Ä¤À¡×¤È¹â»Ô¼óÁê¤òÈóÆñ¤·¡¢é»á¤ÎX¤Ç¤ÎÈ¯¿®¤Ï¡Ö¸í¤Ã¤¿´í¸±¤Ê¸ÀÏÀ¡×¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤â¤Î¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡¢¤ÈÍÊ¸î¤·¤¿¡£
ÆüËÜÂ¦¤âÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¡£ÌÐÌÚÉÒ½¼³°Áê¤Ï12Æü¡¢¡ÖÆüÃæ´Ø·¸¤ÎÂç¤¤ÊÊý¸þÀ¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤òÃæ¹ñÂ¦¤¬¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¶¯¤¯µá¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÂÚºßÀè¤Î¥«¥Ê¥À¤Ç½Ò¤Ù¤¿¡£
¢£¡Ö¿¨¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¥ì¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¤À¡×
¼«Ì±ÅÞ¤äÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤«¤é¤Ï¡¢é»á¤ò¥Ú¥ë¥½¥Ê¡¦¥Î¥ó¡¦¥°¥é¡¼¥¿¡Ê¹¥¤Þ¤·¤«¤é¤¶¤ë¿ÍÊª¡Ë¤È¤·¤ÆÀ¯ÉÜ¤Ë¹ñ³°Âàµî¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£¤À¤¬¡¢°ì³°¸ò´±¤Î°ïÃ¦¹Ô°Ù¤È¤·¤Æ½èÍý¤·¤Æ²ò·è¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
Ãæ¹ñ¤Ï13Æü¡¢ÂÐÆüÈóÆñ¤Î¥®¥¢¤ò¾å¤²¤ë¡£Â¹±ÒÅì³°Ì³¼¡´±¤¬ÆüËÜ¤Î¶â¿ù·û¼£Ãæ¹ñÂç»È¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢¼óÁêÈ¯¸À¤ÎÅ±²ó¤òµá¤á¤¿¡£ÂæÏÑÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃæ¹ñ¤Î³Ë¿´ÅªÍø±×¤ÎÃæ¤Î³Ë¿´¤Ç¤¢¤ê¡¢¿¨¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¥ì¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¶â¿ù»á¤Ï¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÎÎ©¾ì¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÆüËÜ¤â14Æü¡¢Á¥±Û·òÍµ³°Ì³¼¡´±¤¬Ãæ¹ñ¤Î¸âÂç»È¤ò³°Ì³¾Ê¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢é»á¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ò¼è¤ë¤è¤¦²þ¤á¤Æµá¤á¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÊóÉü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Ï14Æü¡¢Ãæ¹ñ¹ñÌ±¤ËÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¤òÅöÌÌ¡¢¹µ¤¨¤ë¤è¤¦Ãí°Õ´µ¯¤·¤¿¡£º¬µò¤ò¼¨¤µ¤Ì¤Þ¤Þ¡ÖÃæ¹ñ¿Í¤Î°ÂÁ´¤Ë½ÅÂç¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤â¼çÄ¥¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¶µ°é¾Ê¤â16Æü¡¢¹ñÌ±¤ËÂÐ¤·¡Ö¼£°Â¾ðÀª¤ÈÎ±³Ø´Ä¶¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÎ±³Ø¤ò¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ë¤è¤¦Ãí°Õ´µ¯¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Ï¿¶¤ê¾å¤²¤¿·ý¤ò²¼¤í¤¹É¬Í×¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£Ãæ¹ñ¹³ÆüÀïÁè80¼þÇ¯¤Îº£Ç¯9·î¤Ë·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¬¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï½ÅÍ×¹ÖÏÃ¤È¤·¤Æ¡ÖÀ¤³¦°ìÎ®¤Î·³Ââ¤Î·úÀß¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢¹ñ¤Î¼ç¸¢¡¢Åý°ì¡¢ÎÎÅÚ¤Î°ìÂÎÀ¤ò³Î¸Ç¤È¤·¤ÆÍÊ¸î¤¹¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¡ÖÃæ¹ñ¤ÏÆüÊÆ¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤âÌµÅ¨¤À¤í¤¦¡×
Ãæ¹ñ¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡×¤ËÍí¤á¤ÆÆüËÜ¤òÈãÈ½¤¹¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÂÐÆüÊÆ¡¦ÂæÏÑ¤Î·³»öÎÏ¤ÎÁý¶¯¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¤¢¤ë¡£
ÀÞ¤·¤â11·î5Æü¤ËÃæ¹ñ·³3ÀÉÌÜ¤Î¶õÊì¡ÖÊ¡·ú¡×¤¬³¤Æî¾Ê»°°¡¤Ç½¢Ìò¤·¤¿¡£½¬»á´Î¤¤¤ê¤Î´ÏºÜµ¡¤Î¼Í½Ð¤ËÅÅ¼§¼°¥«¥¿¥Ñ¥ë¥È¤òÁõÈ÷¤·¤¿½é¤ÎÃæ¹ñ¶õÊì¤À¡£Áá´ü·Ù²üµ¡¤âÅëºÜ¤Ç¤¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤ÎºÝ¤Ï¡¢ÊÆ·³¤ÎÍè±ç¤òÁË¤à¡ÖÀÜ¶áÁË»ß¡¦ÎÎ°èµñÈÝ¡ÊA2AD¡Ë¡×Ç½ÎÏ¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¡£´û¤ËÇÛÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÎËÇ«¡×¡Ö»³Åì¡×¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¶õÊì3ÀÉÂÎÀ©¤¬À°¤¤¡¢Êä½¤¤ä·±Îý¤È¤Î¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾ï»þ±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÆüÃæ·³»öÎÏ¤ÎÈæ³Ó¤Ç¤â¡¢Çú·âµ¡¤ÏÆüËÜ¤¬¥¼¥í¤ËÂÐ¤·¤ÆÃæ¹ñ¤Ï100µ¡¡¢ÀïÆ®µ¡¤ÏÆüËÜ¤Î320µ¡¤ËÂÐ¤·¤ÆÃæ¹ñ¤Ï1200µ¡¤òÍ¤·¡¢¤Þ¤È¤â¤ËÂÀÅáÂÇ¤Á¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ï¤³¤Î40Ç¯´Ö¤Ç¹ñËÉÈñ¤òÁý¤ä¤·¡¢2009Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç21Ç¯Ï¢Â³¤Ç2·å¤Î¿¤ÓÎ¨¤À¤Ã¤¿¡£¶áÇ¯¤â¤½¤Î·¹¸þ¤ÏÂ³¤¯¡£2024Ç¯¤Î¹ñËÉÍ½»»¤ÏÁ°Ç¯Èæ7.2¡óÁý¤Î34.8Ãû±ß¤ËËÄ¤é¤ß¡¢²áµîºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¤ÏËÄÂç¤ËÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆÃæ¤ÎÈæ³Ó¤Ç¤â¡ÖÃæ¹ñ¤ÏÆüÊÆ¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤âÌµÅ¨¤À¤í¤¦¡£´ÏÁ¥¤ÎÉü¸µÎÏ¤Ë¤âº¹¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£²¾¤Ë10ÀÉ¤º¤ÄÄÀ¤á¤é¤ì¤Æ¤â¡¢Ãæ¹ñ¤Ï2¡Á3Ç¯¤Ç¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ë¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï·úÂ¤¤Ë6¡Á7Ç¯¤«¤«¤ë¡×¡ÊËÉ±Ò¾Ê¶Ú¡Ë¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡£
Ãæ¹ñ·³µ¡´Ø»æ¤Î²òÊü·³Êó¤Ï15Æü¡¢¡ÖÆüËÜ¤¬ÂæÏÑ³¤¶®¾ðÀª¤ËÉðÎÏ¤Ç²ðÆþ¤¹¤ì¤Ð¡¢¿¯Î¬¹Ô°Ù¤È¤ß¤Ê¤·¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÉ¬¤º¤äÄËÎõ¤Ë·âÂà¤¹¤ë¡×¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡¢¤ÈÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö¥È¥é¥Ö¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
ÂæÏÑ¤ÎÍêÀ¶ÆÁÁíÅý¤Ï17Æü¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ¼ÔÃÄ¤Ë¡ÖÃæ¹ñ¤ÎÆüËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ëÊ£¹çÅª¤Ê¹¶·â¤Ï¡¢¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤Ë¿¼¹ï¤Ê¾×·â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤òÍð¤¹¥È¥é¥Ö¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¼«À©¤òµá¤á¤¿¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Ï11·î22¡Á23Æü¤ËÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç³«¤«¤ì¤ë20¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¼óÇ¾²ñµÄ¡ÊG20¥µ¥ß¥Ã¥È¡Ë¤ÇÃæ¹ñ¤ÎÍû¶¯¼óÁê¤È²ñÃÌ¤·¡¢»öÂÖ²þÁ±¤ò¿Þ¤ê¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÎÌÓÇ«ÊóÆ»¶ÉÄ¹¤Ï17Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö²ñÃÌ¤ÎÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤¶¯¹Å»ÑÀª¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¿ÆÂæÏÑÇÉ¤¬Ãæ¿õ¤òÀê¤á¤ë¹â»ÔÀ¯¸¢¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë»×ÏÇ¤¬¤¢¤ë¤é¤·¤¤¡£
ÆüÃæ´Ø·¸¤¬ÈùÌ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Ç¤ÏÆó³¬½ÓÇî´´»öÄ¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬¶¶ÅÏ¤·Ìò¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤«¤é¤ÏÆüÃæµÄÏ¢²ñÄ¹¤Î¿¹»³ÍµÁ°´´»öÄ¹¤â¡¢¿ÆÃæÇÉ¤Î¸øÌÀÅÞ¤âµî¤Ã¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Ï19Æü¡¢ÆüËÜ»º¿å»ºÊª¤ÎÍ¢Æþ¤òºÆ¤ÓÄä»ß¤·¤¿¡£º£¸å¤â¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤Î¶¡µëÄä»ß¤Ê¤É¡¢ÂÐÆü¥«¡¼¥É¤òÀÚ¤ë¹½¤¨¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¼ÂÂÎ·ÐºÑ¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüÃæ³°¸ò¤ò¤É¤¦´ÉÍý¤¹¤ë¤«¤¬¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÅöÌÌ¤Î½ÅÍ×²ÝÂê¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢ÃæÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ë¿À·ÐÀï¤ò³Ð¸ç¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¾®ÅÄ ¾°¡Ê¤ª¤À¡¦¤¿¤«¤·¡Ë
À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹ÅìµþËÜ¼ÒÄ´ºº¸¦µæËÜÉôµÒ°÷¸¦µæ°÷
1951Ç¯¿·³ã¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÅìÂçË¡³ØÉôÂ´¡£ÆÉÇä¿·Ê¹ÅìµþËÜ¼ÒÀ¯¼£ÉôÄ¹¡¢ÏÀÀâ°Ñ°÷Ä¹¡¢¥°¥ë¡¼¥×ËÜ¼Ò¼èÄùÌòÏÀÀâ¼ç´´¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¸½¿¦¡£2018¡Á2023Ç¯¹ñ²È¸ø°Â°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷¡£
À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹ÅìµþËÜ¼ÒÄ´ºº¸¦µæËÜÉôµÒ°÷¸¦µæ°÷ ¾®ÅÄ ¾°