ニューヨーク（CNN）記録的高値となる12万6000ドル（約1960万円）をつけてからわずか6週間で、ビットコインが26％あまり急落した。18日午後の時点では9万3000ドルをわずかに下回る価格で取引され、今年の上昇分をすべて失った。

米国株式は18日に下落して取引を終え、最近の下落傾向をさらに拡大させた。ダウ工業株平均は499ポイント（1.07％）、S&P500指数は0.83％、ハイテク銘柄の比率が高いナスダック総合指数は1.21％それぞれ下落した。

S&P500は4日連続で下げ、8月以降の連続下落日数として最長を記録している。

ここ数週間、投資家は人工知能（AI）関連株や暗号資産（仮想通貨）のようなリスクの高い資産を敬遠する傾向を強めている。米連邦準備制度理事会（FRB）が来月利下げするかどうか見通しが立たないなか、「リスク回避」の姿勢が、投機的で価格変動の大きいビットコインへの投資を抑制している。

ウォール街の用語で言えば、ビットコインは「弱気相場（ベアマーケット）」にある。つまり、直近の高値から20％以上値を下げているということだ。暗号資産データプラットフォーム、コインマーケットキャップのデータによれば、この下落局面でビットコインの時価総額は6000億ドル以上減少した。

ビットコインの下押し圧力が強まっている一因には、長期保有者が過去数年の急騰を受け利益確定のためにポジションを解消していることが挙げられる。

ビットコインは先月10日の急落以降、本格的に回復できずにいる。この急落はトランプ米大統領が対中貿易戦争を再燃させたことがきっかけだった。プレスト・リサーチの代表ピーター・チャン氏によれば、この急落以降、一部の投資家がビットコインの取引から離れ、注文数が減少したために、価格が変動しやすくなっているという。

ビットコインは依然として9万3000ドル前後にとどまり、明確な反発は見られない。アナリストの一部はビットコイン市場が転換点にあるとみており、今年の好材料はすでに織り込み済みで、今後の見通しに対する不確実性は高まっていると指摘する。

「さらに本格的な調整局面になるのか、健全なサイクルの中での一時的な急落にとどまるのかは、今後数日間の市場の動きが参考になるだろう」と暗号資産取引所OKXのグローバル・マネージングパートナー、ヘイダー・ラフィーク氏は述べた。

暗号資産投資家の中には楽観的な見方を続ける人もいる。ビットコインは4月に一時約7万4500ドルまで下落したあと、10月初旬には12万6000ドルを上回るほど急騰した。

「現在、一部の投資家は横ばいの展開を見て不安になっている」とビットワイズ・アセット・マネジメントの調査責任者ライアン・ラスムセン氏は指摘する。「しかし我々の見方では、今は、既存のビットコイン保有を積み増したり、これまで様子見だった投資家がビットコイン市場に参入したりするのに絶好の機会だ」