ビットコインやイーサリアムなど暗号資産（仮想通貨）をめぐっては、その実態よりも取引レートの話題ばかりが先行してきた。また、最近では胡散（うさん）臭い「SANAE TOKEN（サナエトークン）」のニュースが社会をにぎわせた。 それ故、暗号資産の値上がりや値下がり、「もうかった」とか「損した」という類の話は今でも多いが、多くの人は、本当に「資産」となり得るのかという疑問を抱えていた。