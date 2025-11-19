この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTube動画「【明るく高画質で驚く】最新のXRゴーグルはすごいですね！『VITURE Luma Ultra XRグラス』は最新の最上位モデルです。詳しくレビューします」にて、IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、注目のXRグラス『ビチャールマウルトラ』について自身の体験談を交えながら詳しく語った。戸田氏は「首を左右に振ると隣の画面に映れる」「映像出力ができるスマートフォンだったら何でもOK」と、3画面に広がる没入感あふれる映像体験を熱弁。さらに「入院してた時も、こういうXRグラスで映画とか動画楽しんで見てました」と、日常でも、非常時にも役立つヘビーユースぶりを明かした。



開封した『ビチャールマウルトラ』は精巧なデザインに、4タイプのノーズパッドやマグネット式パーツ、USBケーブルなど付属品も充実。「メガネを外しても、このダイヤルを調整するとくっきり見える。人に貸したときも相手の視力に合わせて調整できる」と視力調整ダイヤルを高く評価し、「他の製品と違って手間がないのがとてもいい」と他社製との違いを強調。磁石式ノーズパッドや操作ボタンも手軽で、「3Dと2Dの切り替えや明るさ調整もボタン一つ」とユーザー目線での使いやすさを次々と紹介した。



iPhoneなどスマートフォンとの接続はType-Cケーブルで簡単に行え、「1500ルーメンということで、僕がレビューした中ではナンバーワン」と画質・明るさを絶賛。また「解像度1200p、152インチ相当の仮想画面」での動画体験、「ハーマンカードンのスピーカーで音もすごくいい」とオーディオ面にも言及した。自身のシリコンアレルギーにも触れ「絆創膏を貼りながらでも使うくらい気に入っている」と愛用ぶりが伺えた。



操作では「ハンドジェスチャーでアプリ起動や切替が思ったより快適」としつつ、スマホアプリによる操作も紹介。「YouTubeを見ながら隣でブラウザ、ネトフリ見ながらメール」などマルチタスクの活用法や、「写真を立体で見ることもできる」と3D体験も披露し、「やっぱり僕が大好きなのは、とにかくYouTubeとか動画を見ること。本当に最高です」と語った。



また、重量について「87gとかなり軽い。長時間使っても負担がない」「実際使ってみると、サングラスタイプが一番おすすめ。長期使用でも疲れにくい」と総評。価格は89,880円で「ネックバンド（59,980円）と組み合わせれば3画面利用が可能」「最初から最上位奮発した方が楽しい冬休みを過ごせるのではないか」と購入方法もアドバイスした。



動画の締めくくりとして戸田氏は「点数評価は77点。80点以上つけたい気持ちは山々ですが、やっぱりネックバンドと合わせるとちょっと値段が高いかな」と本音も吐露。そのうえで、「入院中のつらい時間も本当に癒された。旅行中の飛行機の中でもいつも使っています」と、ライフスタイルとXRグラスの親和性を再度強調した。最後には「僕はめちゃくちゃおすすめです」と力強くアピールし動画を締めくくっている。