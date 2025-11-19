日本選手初となるQO受諾、シュワーバーら9人は拒否

メジャーリーグ選手会は18日（日本時間19日）、カブスからFAとなっていた今永昇太投手が、クオリファイング・オファー（QO）を受諾したと正式に発表した。今オフ定められたQOの金額は単年2202万5000ドル（約34億円）で、東部時間の18日午後4時（同19日午前6時）が返答期限だった。

今永は2023年オフにDeNAからポスティングシステムを経てカブスに移籍し、1年目の2024年は15勝3敗、防御率2.91、174奪三振、リーグ1位のK/BB6.21をマークし、オールスターにも選出。開幕投手を任された2年目の今季は、故障で離脱する時期もあったが25試合に先発し9勝8敗、防御率3.73、117奪三振を記録し、チームのポストシーズン進出に貢献した。

カブス入団時に4年5300万ドル（約81億3000万円）の契約を結んでいたが、米放送局「ESPN」のジェシー・ロジャース記者によると、2025年オフから球団が3年5700万ドル（約87億4000万円）のオプションを行使するかの選択肢を持っており、この権利を破棄。それを受け、今永に1年1525万ドル（約23億4000万円）のオプションを行使するかどうかの権利が発生したが、今永もオプションを拒否したと見られ、QOが提示されていた。

2012年にスタートしたQOは、FA選手がメジャー上位125選手の平均となる年俸で、今季所属した球団と1年契約を結ぶ制度。QOを受諾した選手が他球団に移籍した場合は、契約規模に応じてドラフト指名権が補償される。

制度が導入されて以降、昨季までに計144人がQO提示を受け、受諾したのはわずか14人だったが、今オフは今永のほか、トレント・グリシャム外野手（ヤンキース）、グレイバー・トーレス内野手（タイガース）、ブランドン・ウッドラフ投手（ブルワーズ）の4人がQOを受諾し残留を決断。56本塁打132打点を記録したカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）ら9人はQOを拒否した。（Full-Count編集部）