ドジャースの山本由伸は、ブルージェイズとのワールドシリーズで4勝中3勝を挙げる活躍を見せ、シリーズMVPに輝いた。“世界一の投手”は、実は高校入学時に内野手だった。そして、野手から転向し、プロ入り後に大成した投手は、山本以前にも存在した。【久保田龍雄/ライター】

1日4食の“食トレ”

まずは山本から紹介しよう。中学時代は岡山県の東岡山ボーイズでプレーし、主に二塁を守った。打順は2番か6番で、投手としては2番手だった。

当時の指導者が「まさかプロになるとは思わなかった」と回想する“普通の野球少年”は、都城の森松賢容監督との出会いによって、投手としての才能を大きく開花させることになる。

以前岡山県内の高校でコーチをしていた森松監督は、東岡山ボーイズの練習を見学した際に、山本が目に留まり、「ウチに来ないか」と勧誘した。

山本も父の故郷が宮崎県だったことや、チームの先輩も同校に進学していたことなどが決め手となり、野球に専念できる環境を求めて、進学を決めた。

2014年春、内野手として入学してきた山本のキャッチボールを見た森松監督は、ボールの質や投げる感覚に非凡さを感じた。本人に「投手、野手のどちらが好き?」と尋ねると、「両方やりたいです」と答えたので、内野手と投手の二刀流に挑戦させた。

1年夏の県大会では9番サードで起用したが、これは足と下半身を使って一塁へ送球する三塁手の動きが、投手の良い鍛錬になるという考えからだった。

1年秋から投手に専念した山本は、1日4食の“食トレ”でパワーアップし、入学時に120キロ台前半だった球速も、秋に最速140キロ、2年時の8月には151キロまでアップした。16年のドラフトでオリックスに4位指名され、世界一への第一歩を踏み出すことになった。

あれが捕手か? いい投手だぞ

捕手からのコンバートで知られるのは、日米通算200勝を達成した田中将大だ。

小学校時代に兵庫県伊丹市の軟式チームで坂本勇人（現・巨人）とバッテリーを組んでいた田中は、中学時代に肩の強さを買われ、投手も兼ねるようになった。

そして、「自分がよりいい選手になるために」と進学先に選んだ駒大苫小牧の香田誉士史監督に投手としての素質を見出される。

ブルペンで投げる田中を見た香田監督は、スライダーとカーブに非凡な才能を感じ、捕手をさせながら、投手として育てようと考えた。

1年の秋、新チームで3人併用の捕手を務めていた田中は、2004年11月14日の明治神宮大会準々決勝、羽黒戦で、テスト登板の機会を与えられ、公式戦で初先発初登板を果たした。連続暴投などで計4点を失ったが、6回を7奪三振、MAX138キロを計時するなど、素質の片鱗をのぞかせる。

野球関係者は「あれが捕手か? いい投手だぞ」「何十年に一人の逸材」と絶賛し、香田監督は「言い過ぎじゃないか」と戸惑ったが、けっして言い過ぎではなかった。

翌春のセンバツに背番号10でベンチ入りした田中は、1回戦の戸畑戦でいきなり1失点完投勝利を記録した。同年夏の甲子園決勝では最速150キロをマークし、チームの大会2連覇に貢献するなど、一歩ずつ着実に大投手への階段を上っていった。

やるだけやって

日米通算112勝139セーブを記録した斎藤隆も、東北高時代は一塁手として1987年夏の甲子園に出場。東北福祉大にも内野手として入学した。

だが、2年秋、明治神宮大会出場をかけた北海道代表チームとのダブルヘッダー第1試合終了後、早めにグラウンドに出て、ブルペンで遊び半分に投球していたことが、斎藤の野球人生を大きく変える。

たまたまバックネット裏から見ていた同大の伊藤義博監督は、何か感じるものがあったようで、午後の第2試合で斎藤を代打で起用し、凡退したら投手に転向させることを決めたという。

そんなことなど夢にも知らない斎藤は、走者を一塁に置いて代打で出場し、神宮大会でのベンチ入りを目標に安打を狙ったが、打ち損ねて二ゴロ併殺に倒れてしまう。

その日を境に、斎藤はグラウンドに入ることを許されず、投手陣と一緒にランニングをする日々が始まった。

“野手失格”の烙印を押された挫折感から、一時は「野球を辞めよう」と思い悩んだが、「どうせ上手くいくはずはないけど、ピッチャーを『やるだけやって』野球も大学も辞めてやろう」と開き直った」（自著「37歳で日本人最速投手になれた理由」 光文社新書）ことが、吉と出る。

1年後の1990年秋、明治神宮大会では投手としてベンチ入り。4年時には150キロ近い速球を投げられるようになり、日米大学野球のメンバーにも選ばれた。そして、ドラフトでは、中日と大洋が1位指名で競合の末、大洋でプロ野球人生がスタートした。

結果的に4‐6‐3の併殺打が、投手としての輝かしき成功をもたらしたと言えるだろう。

シンカーがなかったらサラリーマン

高校時代は三塁手が本職ながら、努力の末、“背番号5のエース”になったのが、西武入団後、シンカーを武器に通算82勝55セーブを記録した潮崎哲也だ。

鳴門高入学後、当初テニス部に入部を考えていた潮崎は、同学年の野球部員が少なかったことから、「レギュラーになれるかも」と野球部を選んだ。入学時は捕手だったが、コントロールの良さを買われて、2年時に野手兼投手となった。

そして、3年春に“逆カーブ”のような独自のシンカーを覚えたことが、投手としての才能を一気に引き出し、監督から「大事なところで潮崎行くぞ」と言われるまでに成長した。

夏の徳島県大会準々決勝の鳴門工戦で初先発し、6安打11奪三振で完封勝利を飾った。以来、実質エースとなり、決勝では春のセンバツを制した池田に敗れたものの、松下電器入社後、シンカーに磨きをかけ、1990年にドラフト1位で西武へ。

計8度の優勝に貢献した“天才サイドスロー”は、現役当時「シンカーがなかったら、今頃普通のサラリーマン」と語っていた。

