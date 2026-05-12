【スターバックス ストロベリークラッシュミルク】 5月19日～ 期間限定発売 価格：250円 スターバックス・コーポレーションとサントリービバレッジ＆フードは、スターバックスのチルドカップシリーズより「スターバックス ストロベリークラッシュミルク」を全国のファミリーマートにて5月19日