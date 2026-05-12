ＤｅＮＡ・山本祐大捕手（２７）と、ソフトバンク・尾形崇斗投手（２６）、井上朋也内野手（２３）の１対２のトレードが成立したと１２日、両球団が発表した。山本は午後に横浜スタジアムで会見。青のベイスターズカラーの練習着姿で「今日の朝に連絡が来たのでびっくりしている。そういうことかな、という気持ちで来ました」と話した。今季は２８試合に出場。前カードの阪神３連戦にも３戦とも出場し、うち２試合でスタメン