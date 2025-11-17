ド軍FAのコンフォートにパドレス移籍の可能性が浮上！四球率の高さに光明か　米記者「復活を期待する理由は十分にある」

今オフにドジャースをFAとなっているコンフォート(C)Getty Images

今オフにドジャースをFAとなっているマイケル・コンフォートが、同じナ・リーグ西地区のパドレスに移籍する可能性が浮上していることが分かった。米誌『Sports Illustrated』が現地時間11月16日に報じた。

同誌は「マイケル・コンフォートにパドレス移籍の可能性--FA市場で再評価の声も」と題した記事を配信。1年1700万ドル（当時のレートで約25億円）でドジャースに加入したコンフォートは、レギュラーシーズン打率.199、12本塁打、36打点と大不振。ポストシーズンでは、一度も出番が訪れなかった。

それを踏まえた上で、記事では米スポーツ専門メディア『CBS Sports』R.J.アンダーソン記者の「再浮上の可能性」を指摘するコメントを引用。パドレスの他、パイレーツ、ガーディアンズも移籍先の有力候補に挙げている。

同記者は「今オフのFA市場は選手層が薄く、コンフォートを広い視野で見れば、復活を期待する理由は十分ある」と断言。今季の打球速度などの指標は、過去とほぼ変わらず、予測wOBA（打球の質・内容だけで算出される予測値）は、20本塁打を記録した2024年と9ポイントしか差がないことも「心強い材料だ」と論じた。