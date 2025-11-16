MLBÊü±Ç¸¢ÇÜÁý¡Ö300²¯±ß¡×¤Î¸½¼ÂÌ£¡ÄÂçÃ«¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬³èÌö¤¹¤ë¤Û¤É¡È·ìÀÇ¡É´Þ¤àÆüËÜ¥Þ¥Í¡¼¤¬Î®½Ð
¡¡³èÌö¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢Â¸ºß¤¬±ó¤¯¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡14Æü¡¢3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎMVP¤òËþÉ¼¤Ç¼õ¾Þ¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡MVP¼õ¾Þ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÆüËÜÃæ¤¬ÂçÁû¤®¡£³¹¤Ç¤Ï¹æ³°¤¬ÇÛ¤é¤ì¤¿¡£ÀèÆü¡¢·ÐºÑ¸ú²Ì»»½Ð¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ë´ØÂçÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤ÎµÜËÜ¾¡¹À»á¡ÊÍýÏÀ·ÐºÑ³Ø¡Ë¤Ï¡¢º£À¤µª½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡ËÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿ÂçÃ«¡¢»³ËÜÍ³¿¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÎÆüËÜ¿Í3Áª¼ê¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤¬Ìó1328²¯±ß¤Ë¾å¤ë¤È»î»»¡£º£µ¨¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤òÀ©¤·¤¿ºå¿ÀÍ¥¾¡¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¡¢Ìó1084²¯±ß¤ò¤ï¤º¤«1¥«·î¤Ç¾å²ó¤ë¶Ã°ÛÅª¤Ê¿ô»ú¤À¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Î¥É·³¤ÏÂçÃ«¤Ë²Ã¤¨¤Æ»³ËÜ¤âWS¤ÇÂç³èÌö¡£NHK¤¬ÃÏ¾åÇÈ¤ÇÊüÁ÷¤·¤¿Âè6Àï¤ÎÀ¤ÂÓÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤Ï¡¢¸áÁ°Ãæ¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢20.7¡ó¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤Î¹â»ëÄ°Î¨¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÂçÃ«¤¬³èÌö¤·¡¢¥É·³¤¬¾¡¤ÁÂ³¤±¤ë¤Û¤É¡¢ÆüËÜ¤«¤éMLB¤Ëµð³Û¤Î¥«¥Í¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â³Î¤«¤À¡£
¡¡ÂçÃ«¸Ä¿Í¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¼ýÆþ¤Ï150²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖSportico¡×¡Ê25Ç¯3·î¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥É·³¤Î25Ç¯¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¼ýÆþ¤âÌó150²¯±ß¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥É·³¤Î°Õ¸þ¤â¤¢¤Ã¤Æ·ÀÌó¶â¤Ï¹âÆ¤Î°ìÅÓ¡£ÆüËÜ´ë¶È¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Å±Âà¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£»³ËÜ¤Î³èÌö¤â¤¢¤ê¡¢¥É·³¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌóÎÁ¤ÏÍèÇ¯°Ê¹ß¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ï¥Í¾å¤¬¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¹¹ðÂåÍýÅ¹´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡ÖÊü±Ç¸¢ÎÁ¤ÎµÞÆ¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¡¢Á°½Ð¤ÎµÜËÜ¾¡¹À»á¤À¡£
¡ÖMLB¤¬¼çºÅ¤¹¤ëWBC¤Ï¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¡Ø¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤¬Íè½Õ¤ÎÂèÏ»²óÂç²ñ¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÆÈÀêÊüÁ÷¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÆüËÜÂ¦¤ÏÅö½é¡¢MLB¤«¤éÊü±Ç¸¢ÎÁ¤È¤·¤ÆÌó150²¯±ß¤òÍ×µá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£23Ç¯Âç²ñ¤Î30²¯±ß¤Î¼Â¤Ë5ÇÜ¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÌ±Êü¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÏÅ±Âà¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡µÜËÜ»á¤Ï¡¢¼ç¤ËNHK¤¬ÊüÁ÷¤¹¤ëMLB¸ø¼°Àï¤ÎÊü±Ç¸¢ÎÁ¤â¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢NHK¤Ï04Ç¯¤«¤é09Ç¯¤Þ¤Ç¤Î6Ç¯´Ö¤ÇÁí³ÛÌó50²¯±ß¡ÊÅö»þ¥ì¡¼¥È¡Ë¤ÎÊü±Ç¸¢ÎÁ¤òÊ§¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¸½ºß¤ÎÊü±Ç¸¢ÎÁ¤ÏÂçÉý¾å¾º¡£NHK¤ÈÌ±Êü¥¡¼¶É¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÇ¯Ê¿¶ÑÌó150²¯±ß¤ËÃ£¤·¡¢NHK¤¬¤½¤Î¤¦¤Á8¡Á9³ä¤òÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ç¯Ê¿¶Ñ¤Ç120¡Á135²¯±ß¤òMLB¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡NHK¤Î24Ç¯ÅÙ·è»»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¼õ¿®ÎÁ¤ò´Þ¤à»ö¶È¼ýÆþ¤Ï6125²¯±ß¡£Êü±Ç¸¢ÎÁ¤¬135²¯±ß¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¼ýÆþ¤ÎÌó2.2¡ó¤òÀê¤á¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖMLB¤äÆüËÜ¤ÎÊüÁ÷¶É¤ÏÊü±Ç¸¢·ÀÌó¤Î¶â³Û¡¢Ç¯¿ô¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Èæ³ÓÅª¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤ËÊü±Ç¸¢ÎÁ¤Ï¾å¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤ÎÂçÃ«Áª¼ê¤ä»³ËÜÁª¼ê¤Î³èÌö¤Ë¤è¤ê¡¢¼¡²ó¤Î·ÀÌó¹¹¿·»þ¤Ë¤ÏÇ¯Ê¿¶Ñ150²¯±ß¤«¤éÇÜÁý¤È¤Ê¤ë300²¯±ßÄøÅÙ¤ËµÞÆ¤·¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆüËÜÂ¦¤Ï·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤¿¤Ó¤ËMLB¤ÎÍ×µá¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¿¡£MLB¤«¤é¤¹¤ì¤ÐÆüËÜ¤Û¤É¥ª¥¤¥·¥¤¹ñ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊµÜËÜ»á¡Ë
¡¡²¾¤ËÊü±Ç¸¢¤¬2ÇÜ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢NHK¤ÎÉéÃ´¤ÏÇ¯Ê¿¶Ñ¤Ç270²¯±ßµ¬ÌÏ¤ËËÄ¤é¤à¡£
¡ÖMLB¤ÈÆüËÜ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎÁë¸ý¤òÃ´¤¦ÅÅÄÌ¤¬¡¢Åìµþ¸ÞÎØ»þ¤ÎÉÔ¾Í»ö¤Î±Æ¶Á¤ÇÁë¸ý¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡£TBS¤È¥Æ¥ìÄ«¤Ë¤è¤ëWBC¤ÎÊü±Ç¸¢¸ò¾Ä¤¬ÇËÃÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤âÅöÁ³¤Ç¤¹¡£NHK¤Ï¼õ¿®ÎÁ¼ýÆþ¤¬ÂçÈ¾¤òÀê¤á¤ë¤¦¤¨¡¢24Ç¯ÅÙ¤Ï449²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¤ò·×¾å¤·¤¿¡£MLBÂ¦¤ÎÃÍ¾å¤²Í×µá¤Ë¤É¤³¤Þ¤Ç±þ¤¸¤ë¤Î¤«¡£¤¤¤¯¤é»ëÄ°¼Ô¤¬ÂçÃ«¤ò¸«¤¿¤¤¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Àï¤ò¸«¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢µð³Û¤Î¼õ¿®ÎÁ¤¬MLB¤ËàÎ®½Ðá¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï»¿ÈÝ¤¬¤¢¤ë¡£NHK¤Ïº£¸å¡¢Æñ¤·¤¤È½ÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤È¤Ï¡¢Á°½Ð¤Î¹¹ðÂåÍýÅ¹´Ø·¸¼Ô¤À¡£¡¡
¡¡¤½¤ó¤ÊÂçÃ«¤ÏÍèµ¨¤âÂÇ¼Ô¤Ë¼´Â¤òÃÖ¤¤¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£ËÜ¿Í¤¬¤É¤ì¤À¤±Åê¼ê¤È¤·¤Æ¥Õ¥ë²óÅ¾¤·¤¿¤¯¤Ç¤â¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¼óÇ¾¿Ø¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥¤ò³Ý¤±¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼¤«¡£¤½¤ÎÊ£»¨»ö¾ð¤È¤Ï¡£
