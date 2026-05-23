◆米大リーグブルワーズ―ドジャース（２２日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２１日（日本時間２２日）、敵地・ブルワーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、初回先頭の１打席目は四球を選んだ。すると２死から盗塁を試み、１度はセーフとなったが、チャレンジの末にアウトに覆り、盗塁失敗となった。２試合連発の９号なるか注目が集まる。ブルワー