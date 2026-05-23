ロブレスキーは今季6勝＆防御率2.49と絶好調だったが…【MLB】ブルワーズ ー ドジャース（日本時間23日・ミルウォーキー）ドジャースは22日（日本時間23日）、敵地でのブルワーズ戦に臨んだ。先発は今季6勝＆防御率2.49と好スタートを切ったジャスティン・ロブレスキー投手だったが、初回にまさかの4失点。開始20分でまさかの展開となり、ファンは悲痛な声を上げている。パドレス戦に勝ち越し、1日の移動日を経て敵地に乗り込