敵地ブルワーズ戦米大リーグのドジャースは22日（日本時間23日）、敵地でブルワーズと対戦。「1番・DH」で先発出場した大谷翔平投手が初回に盗塁に失敗すると、その5分後にはさらなる悲劇が待っていた。ドジャースの初回の攻撃。大谷はカウント3-1から四球を選んで出塁すると、2死から二盗を試みた。一度はセーフとなったが、ブルワーズのチャレンジの末に判定が覆ってチェンジとなった。ドジャースの先発マウンドはこの試