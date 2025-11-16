◇練習試合 ロッテ3―1広島（2025年11月15日 都城）

ロッテは3投手が1失点リレーでつないだ。先発の吉川は初回に1点を失うなど毎回走者を背負いながらも4回3安打1失点と粘投。5回から2番手で登板した広池は4回2安打無失点と封じ込め、最終回は沢田が締めた。

都城出身のドラフト5位ルーキーの広池は地元の大きな拍手に迎えられてマウンドへ。最速152キロを計測し、堂々の投球で勝利投手になった。「真っすぐはシーズンと同じぐらいの球が投げられたけど、変化球がまだまだ課題だなと感じた」と満足はしていない。

今キャンプではクイックモーションを1・2秒以内とすることに投手陣全体で取り組んだ。1盗塁を許したものの、サブロー監督は「投手はクイックの練習頑張ってくれてますけども、良かったと思う」と評価していた。

≪ハイパフォーマンスコーチのアメフト流トレ チームに浸透中/≫秋季キャンプにハイパフォーマンスコーチとして参加している栗原嵩氏（38）が野手に走塁のスタート、投手にはクイックモーションでの投球時に出力を上げる動作を伝授した。アメリカンフットボールのワイドレシーバーとして活躍した栗原氏は「アメフトと野球の動きは似ている」とし、自ら実演しながら指導。サブロー監督は「選手の食いつきもいいし、コーチもみんな熱心に聞いているのでまた来てもらえれば」と話した。