町田の徳村楓大がドリブル数と1vs1勝利数でチーム内トップを記録したFC町田ゼルビアは5月13日、延期分として開催されたJ1第12節の東京ヴェルディ戦（0-0／PK4-2）における各スタッツのトップ選手を公式SNSで紹介した。高卒ルーキーのMF徳村楓大がドリブル数と1vs1勝利数の2項目でチーム1位を記録し、大きな注目を集めている。町田はACLE準々決勝以降の戦いに参戦していた影響で、本試合が延期日程となっていた。首位の鹿島アン