¾º³Ê»ý¤Á±Û¤·¤â¡Ö¿ÀÍÍ¤¬ÆÊÌÚ¤Ç·è¤á¤í¤È¡×¡¡ÅÄÃæ¥Ñ¥¦¥í½ß°ì¤¬ÌÀ¤«¤¹°ãÏÂ´¶¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡×
¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç´ôÉì¤ÈÂÐÀï¤·0-2¤ÇÇÔ¤ì¤¿
¡¡ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤Ï11·î15Æü¡¢J3¥ê¡¼¥°Âè36Àá¤ÇFC´ôÉì¤ÈÂÐÀï¤·0-2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¤Ç¾º³Ê¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¾õ¶·¤Ç´°ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢ÆÊÌÚFWÅÄÃæ¥Ñ¥¦¥í½ß°ì¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ÊÁ°È¾¤ÎÆþ¤ê¤Ç¥À¥á¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç³«»ÏÁ°¤Þ¤Ç¤Ç3°Ì¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¡¢4°ÌFCÂçºå¤È¾¡¤ÁÅÀº¹¤¬7¡£ÌÀÆü¤ÎÂ¾²ñ¾ì¤Î·ë²Ì¤òÁ°¤Ë¾¡Íø¤Ç¾º³Ê¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¥¢¥¦¥§¡¼´ôÉìÀï¤ËÎ×¤ó¤À¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤³¤½ÅÄÃæ¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤¿¤¬¡¢·è¤á¤¤ì¤Ê¤¤¤È½ù¡¹¤Ë´ôÉì¥Ú¡¼¥¹¤Ë¡£¤¹¤ë¤ÈÆ±22Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤òÊø¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¯¥í¥¹¤«¤é´ôÉìFWÀîËÜÍüÍÀ¤ËÎ®¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â´ôÉì¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò°®¤é¤ìÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¡¢¸åÈ¾³«»ÏÄ¾¸å¤ÏÆÊÌÚ¤¬´ôÉì¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤»¤¿¤¬¥Í¥Ã¥È¤ÏÍÉ¤é¤»¤º¡£¤½¤·¤ÆÆ±23Ê¬¤Ë¤ÏºÆ¤Ó±¦¥µ¥¤¥É¤òÆÍÇË¤µ¤ì¤ë¤È¡¢MF¾®À¾·ÄÂÀÏº¤¬¥¯¥í¥¹¤Ë³ê¤ê¹þ¤ó¤À¤¬¥Ü¡¼¥ë¤Ï¼«¿Ø¥Í¥Ã¥È¤ËÅ¾¤¬¤ê¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º¸¥µ¥¤¥É¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¥Ñ¥¦¥í¤Ï¡¢Áê¼ê2¿Í¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤¹¤ë¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ê¤É¤Î¸Ä¿Íµ»¤Ç³èÏ©¤ò¸«½Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢´ôÉì¤Ë¾å¼ê¤¯¼é¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ2¼ºÅÀÌÜ¤ò¤·¤¿6Ê¬¸å¤Î¸åÈ¾29Ê¬¤Ë¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ÊÁ°È¾¤ÎÆþ¤ê¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Á°¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò±¿¤Ù¤º¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Ç¥À¥á¤Ç¤·¤¿¡£¸åÈ¾¤Þ¤Ç¥º¥ë¥º¥ë¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬È¿¾Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¼¡¾¡¤Æ¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Æþ¤ê¤ò²ù¤ä¤ß¤Ä¤Ä¤â¤¹¤Ç¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÆÊÌÚ¤Ïºòµ¨JFL¤òÍ¥¾¡¤·¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëJ3¤òÀï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î¾º³Ê¤¬ÌÜÁ°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¡Ö¡Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¡Ë¤Ï´¶¤¸¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤òÁ°¸þ¤¤Ë¤â¤é¤¨¤ëÁª¼ê¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÁªÂò»è¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½µ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¤âÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤È¤«¡Ê¥Ð¥¹¥±¥¹¡¦¡Ë¥Ð¥¤¥í¥ó¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¶¡µë¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¾õ¶·¤â¤¢¤Ã¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¤Ë¼«Ê¬¤ÇÂÇ³«¤Ï¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Ã¤È¤ß¤ó¤Ê¤¬ÌÂ¤ï¤ºÁ°¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥¦¥í¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ïµ¤Éé¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÂ¾¤ÎÁª¼ê¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤ë¤³¤È¤âÂ¿Ê¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£ËÍ¤é¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¤«¡¢J¥ê¡¼¥°¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤ëÁª¼ê¤Ï¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¼ã¼ê¤ÎÁª¼ê¤È¤«Â¾¤Î¤³¤Î»î¹ç¤Ë·ü¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ëÁª¼ê¤¬º£²óÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤Ê¤Î¤Ç¤â¤Ã¤ÈÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤Ç¥Ü¡¼¥ë¥¡¼¥×¤ò¤·¤Æ¡¢Á°È¾¤«¤éÊ·°Ïµ¤ºî¤ì¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤Î¸ÀÍÕ¤â¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£Æü»þÅÀ¤Ç¤Î¾º³Ê¤Ï·è¤Þ¤é¤º¡¢ÌÀÆü¡¢¼¯»ùÅç¤ÈFCÂçºå¤¬¤È¤â¤ËÇÔ¤ì¤ë¤ÈÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤Î¾º³Ê¤¬·è¤Þ¤ë¡£»ý¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¼¡ÀáÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÇACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í¤ò·Þ¤¨¡¢¼«ÎÏ¤Ç¾º³Ê¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡ÊÂ¾ÎÏ¤«¼«ÎÏ¤«¤Ï¡Ë¤É¤Ã¤Á¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Í¥¾¡ÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤é¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¾¡¤Æ¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÂ¾¤Î¥Á¡¼¥à¤Î·ë²Ì¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÍ¤¿¤Á¤¬º£²ó¾¡¤Æ¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥é¥¹¥È2»î¹ç¤Ï¾¡¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¿ÀÍÍ¤¬¡ØÆÊÌÚ¤Ç·è¤á¤í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÏÆÊÌÚ¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë¾º³Ê·è¤á¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤ÆÌÀÆü¾º³Ê¤¬·è¤Þ¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÍè½µ¤Þ¤Ç»ý¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢Â¾²ñ¾ì¤Î·ë²Ì¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¾®À¾Í¥²ð / Yusuke Konishi¡Ë