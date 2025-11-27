【東京近郊】今週末したいことリスト｜イベント、アフタヌーンティー、期間限定スイーツ… 11月29日（土）・30日（日）
この時期だけのイベントに行きたい！
【舞浜】ディズニー・クリスマス2025｜東京ディズニーリゾート<〜12月25日（木）>「東京ディズニーランド」と「東京ディズニーシー」では、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」を開催中！最新情報を徹底取材してお届けします。
▼詳細はこちらの記事から▼
【六本木】六本木ヒルズ クリスマスマーケット2025｜六本木ヒルズ<〜12月25日（木）>並木道を幻想的に照らす「けやき坂イルミネーション」や、毎年人気の「クリスマスマーケット」のほか、六本木ヒルズ展望台 東京シティビューでは「天空のクリスマス2025」も開催！
▼詳細はこちらの記事から▼
【横浜】Christmas Market in 横浜赤レンガ倉庫<〜12月25日（木）>11月21日（金）から、「Christmas Market in 横浜赤レンガ倉庫」がスタート！16回目を迎える今年のコンセプトは「Time」。過去最大約12mのモミの木にも注目です。
▼詳細はこちらの記事から▼
【二子玉川】二子玉川ライズ クリスマス2025｜二子玉川ライズ <〜12月25日（木）>
「二子玉川ライズ」では、2025年に80周年を迎えるムーミンとコラボレーションしたクリスマスイベントを開催中！ムーミンの世界観を盛り込んだ装飾に注目です。
▼詳細はこちらの記事から▼
【埼玉・飯能】ムーミン谷のクリスマス｜ムーミンバレーパーク ＜〜12月25日（木）＞小説『ムーミン谷の仲間たち』の一編、“もみの木”をもとにした絵本『ムーミン谷のクリスマス』の世界観を再現したクリスマスイベント。
▼詳細はこちらの記事から▼
【丸の内】MARUNOUCHI BRIGHT HOLIDAY 2025「Disney JOYFUL MOMENTS」<〜2026年1月4日（日）>
ディズニー・アニメーションをモチーフにした装飾が、丸の内エリア各所に登場。街を巡りながら、ディズニーの物語の世界に浸れます。
▼詳細はこちらの記事から▼
【水道橋】TOKYO SNOW DOME CITY｜東京ドームシティ<〜2026年3月1日（日）>
「東京ドームシティ」の毎年恒例のイルミネーションイベント。今年の冬は、昨年から大幅にスケールアップし、合計約100万球のLEDライトが東京ドームを彩ります。
▼詳細はこちらの記事から▼
【都内各地】イルミネーション人気ランキングTop 102025年も都内各地で、イルミネーションが街を彩り始めました。「るるぶ&more.」では最新のイルミネーションをランキング形式でご紹介しているので、ぜひ最新情報をチェックしておでかけくださいね！
▼詳細はこちらの記事から▼
アフタヌーンティー＆期間限定スイーツ
【全国】「ラムレーズン」フェア｜ファミリーマート＜11月25日（火）〜数量限定＞
「ファミリーマート」から、全11種類を展開する「ラムレーズン」フェアが2025年11月25日に登場。すべて数量限定なので早めにチェックしてみて！
▼詳細はこちらの記事から▼
【汐留】オータム・アフタヌーンティー “スイート・ハーベスト” ｜コンラッド東京 ＜〜11月30日（日）＞
「コンラッド東京」では、さつまいもや栗など、秋の味覚を堪能できるアフタヌーンティーを開催中。また同期間中18時30分〜の、フリーフローで楽しめる「オータム・ナイトティー」も注目です！
▼詳細はこちらの記事から▼
▼詳細はこちらの記事から▼
【西新宿】クリスマス ミートアフタヌーン｜ヒルトン東京＜〜12月26日（金）＞
お肉が主役の「クリスマス ミートアフタヌーン」！特製のドールハウス型スタンドで、クリスマスプレゼントをひとつずつ開けていくようなワクワク感を味わえます。
▼詳細はこちらの記事から▼
【芝公園】クリスマスアフタヌーンティー ｜ザ・プリンス パークタワー東京＜〜12月30日（火）＞
ピエール マルコリーニのオリジナルクーベルチュールチョコレートを使ったアフタヌーンティー。幾何学的なデザインにインスパイアされた、スペシャルスイーツが楽しめます。
▼詳細はこちらの記事から▼
【大手町】フェスティブアフタヌーンティー｜フォーシーズンズホテル東京大手町＜〜2026年1月6日（火）＞
「フォーシーズンズホテル東京大手町」の「THE LOUNGE」では、クリスマス感あふれる「フェスティブアフタヌーンティー」を実施中。
▼詳細はこちらの記事から▼
【都内各地】東京で味わえる極上モンブラン22選秋といえばモンブラン！都内各地の、旬のこの季節にしか出合えない極上のモンブランをご紹介します。
▼詳細はこちらの記事から▼
今週末のおでかけのヒントは見つかりましたか？だんだん寒くなってくるこの季節、短い秋をめいっぱい満喫してくださいね。
Text：栗山香織
Photo：©Moomin Characters™、PIXTA
