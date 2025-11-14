政治家でYouTuberでもある立花孝志容疑者が逮捕された。この数年、選挙のたびに話題をふりまき、公職選挙法のあり方が問われる事態をたびたび引き起こしてきた。政治家としてのスタート前から知るライターの小川裕夫氏が、立花容疑者が「変な人」から「選挙ハック」の達人となり、現在に至るまでを振り返る。

【写真】14年前の立花孝志容疑者。マイクを持って質問する

2025年11月9日、兵庫県警察は元参議院議員の立花孝志容疑者を名誉毀損で逮捕した。罪状は元兵庫県議への名誉毀損で、2024年の兵庫県知事選と大きく関わった末に発生した事案だ。

さかのぼると、立花氏は”NHKをぶっ壊す”をスローガンに2019年の参議院議員選挙に出馬し当選した。同選挙では得票率が2パーセントを超えたことから、立花氏が立ち上げたNHKから国民を守る党は政党助成法が規定する政党要件を満たしている。

国政政党の党首になった立花氏だったが、約3か月で参議院議員を辞任。その後は各地の選挙に立候補することを繰り返していた。なかでも直近で注目されたのは、2024年の兵庫県知事選挙だろう。

議会で不信任案が可決されたことに伴って県知事を失職した斎藤元彦氏の出直し選挙に、立花氏も立候補した。通常なら、知事の座を争う対立候補となるが、彼には自身が当選する気はなかった。街頭演説では「斎藤氏に票を入れるよう」に呼びかけている。つまり、立花氏の立候補は斎藤氏を後方支援する目的があり、これが二馬力選挙と問題視された。このときは斎藤知事を応援するため、パワハラ疑惑などを追及していた百条委員会のメンバーについて虚偽の内容を繰り返し発言、発信していた。

街頭演説やSNSで立て板に水の弁舌をふるい注目を集めてきた立花氏は、政治家としてどのような道をたどってきたのか。

「今度の会見に、変わった人が来るらしい」

筆者は霞が関・永田町の取材を始めてから約20年の経験を有するが、初めて立花氏を目にしたのは参議院議員に初当選する以前の、2011年11月の自由報道協会での記者会見だった。

自由報道協会はフリーランスの記者・カメラマン・編集者などによって立ち上げられた組織で、「誰でも参加できる記者会見の開催」を目的にしていた。その立ち上げメンバーにはジャーナリストの上杉隆氏や後に著書『黙殺 報じられない”無頼系独立候補”たちの戦い』（集英社）で第15回開高健ノンフィクション賞を受賞した畠山理仁氏などがいて、筆者もその末席に名を連ねた。

協会が主催した記者会見には、衆議院議員の小沢一郎氏やソフトバンクの孫正義氏、現職の東京都知事だった石原慎太郎氏などバラエティに富んだ面々が登壇している。誰でも参加できることを謳い文句にした記者会見だったので、フリーランスのライター・カメラマン、インターネットメディアの記者だけではなく、記者クラブに属している新聞社やテレビ局の記者が参加することもあった。

立花氏も協会が主催した記者会見にフリーランスのジャーナリストとして参加した一人で、参加前の申込メールの文言が独特だったことから「今度の会見に、ちょっと変わった人が来るらしい」とスタッフ間では話題になっていた。とはいえ、自分も含めて報道に関わるフリーランスは、一癖も二癖もあるのが当たり前という認識だったので、特に立花氏を警戒するような雰囲気はなかった。

記者会見場に現れた立花氏は、「（協会代表である）上杉さんは命の恩人」と公言していた。二人にはNHKで働いていた過去が共通しているので、そのあたりにシンパシーを抱いていたのだろう。

のちに選挙に出まくることで知名度・存在感を増大させた立花氏だが、この時点ではまだ選挙に立候補をしたことはなかった。それから2年後の大阪府摂津市議会議員選挙に初出馬して落選。当時から「NHKをぶっ壊す」というフレーズを口にしていたが、一地方の選挙でそのフレーズが世間に広がることはなかった。それでも立花氏は各地の選挙を転戦していく。

初当選は3回目の出馬となる千葉県船橋市の市議選だった。ようやく悲願を達成したのだから、普通の候補者なら船橋市議という職責への思いをそれなりに抱くはずだが、翌2016年の東京地知事選に出馬するためにあっさりと辞任した。立花氏にとって議員という立場に執着はなく、選挙に対しても船橋市という地域に対しても思い入れはなかったようだ。

市議を辞任して挑んだ東京都知事選挙に落選したことで無職になった立花氏は、翌2017年に東京都葛飾区議選に出馬して当選。再び政治家としての道を歩み始める。

ブラッシュアップされていった選挙ハック

立花氏はガーシーを参議院議員選挙に擁立したり、選挙ポスター掲示板の枠を販売するといった、公職選挙法で明確に禁じられてはいないが倫理的に敬遠されてきたこと、いわゆる抜け道をみつけることに長けている。これらの行為は権利の濫用と非難されるようなことが大半だが、選挙制度に関しては非常に研究していると言わざるを得ない。そして、その研究結果から次から次へと新しい抜け道を探していく。

初当選をかざった船橋市議選にも、綿密な調査の上で立候補を決めている。まったく縁がない船橋市の選挙に出た理由は、船橋市が人口20万人になると指定される「中核市」でもっとも人口が多い市だから、と筆者に明かしてくれたことがある。

人口が多い市議選のほうがよいなら、なぜもっと規模が大きな政令指定都市の選挙に挑まなかったのか。横浜市や大阪市といった政令指定都市の市議選は、行政区単位で定数が割り振られる中選挙区制を採用している。中選挙区制だと、各区から当選できるのは数人になる。この場合、どうしても自民党や公明党、共産党という背後に強い支援組織がある政党が当選者を出しやすい。

一方、中核市は市全体をひとつの選挙区とする大選挙区制を採用している。人口の少ない市なら定数も比例して少なくなるが、船橋市は中核市で人口が最多なので市議会の定数は50と多い。得票数1位も50位も同じ当選で、そこに待遇の差はない。

NHKの受信料という制度に眉をひそめる有権者は地域を問わず一定数いるので、立花氏が掲げる「NHKをぶっ壊す」というフレーズは一定数から支持を得ることができる。トップ当選を目指そうとしなければ、立花氏が展開するNHK批判は十分に選挙戦略として効果を発揮するのだ。

また、立花氏は「一度でも選挙に当選すると、国政選挙や知事選に立候補しても”泡沫候補”として扱われにくくなる」ことも分析結果から熟知していた。

前回の都知事選は史上最多の56人が立候補したが、その前の2020年は22人、2016年は21人、と毎回のように多くの人が立候補している。

5〜6人だったらテレビで全員を取り上げることもできるし、新聞でも紙面を大きく割り当ててくれるだろう。さらに、青年会議所などの諸団体が主催する選挙前の公開討論会にも呼んでもらえる。しかし、10人以上になると全候補者を詳しく取り上げることが物理的に難しくなる。

選挙報道では候補者を平等に取り上げなければならないという原則があるため、苦肉の策としてテレビ・新聞は独自の基準で主要候補と泡沫候補に分け、主要候補には多くの時間・紙面を割く。泡沫候補は名前を紹介するだけにとどめる。

こうした選挙報道の問題点はひとまずおくとして、立花氏は泡沫候補として括られると目立たなくなってしまうので、その回避策として、当選しやすい船橋市議選を狙った。すぐに船橋市議を辞めても一度は公職に就いたという実績ができるので、以降は泡沫候補として扱われにくくなる。泡沫候補として扱われなくなることで、選挙報道で露出が増え、それが知名度を加速度的に増大させた。

7回目の挑戦となった2017年11月の葛飾区議選も定数が多い大選挙区で、船橋市と同じ考えに基づいて出馬、見事に当選した。この葛飾区議選で、立花氏は2024年の兵庫県知事選と同じような行動をしていた。

立花氏が筆者に明かした葛飾区議選の戦い方は、とにかく駅前などの人の集まる場所に選挙カーを乗り付け、有力議員の演説後すぐに同じ場所で自分の演説をするというものだった。有力議員の演説後は、まだ多くの聴衆が残っている。そのため、自分の力で聴衆を集めなくても自分の名前を周知できる。

立花氏の戦術は法規制をすり抜けたり逆手に取るやり方で、選挙を売名や営利目的に使っており、それは本人も否定しない。こうした手法は選挙ハックと呼ばれるようになる。その後も立花流の選挙ハックはブラッシュアップを続け、貪欲に話題づくりをして選挙にフル活用していった。

その際たる例が、先述した2022年の参議院議員選挙だろう。比例で擁立したガーシーこと東谷義和氏は、YouTubeなどで芸能人など著名人の暴露話を繰り返したことで時の人になっていた。だが、東谷氏が主張する内容はファクトチェックが難しく、もし彼の言葉をそのまま報じてしまうと誤情報の拡散に手を貸してしまうことになるかもしれない。そのため、ニュース、とくにテレビでは敬遠され、結果としてスルーされることになった。だが、その日陰者扱いは陰謀論と結びつきやすく、そんな環境を立花氏は見逃さなかった。選挙活動のとき最大限に利用して演出し、ガーシー個人票だけで28万票、全国比例の政党票で125万票も得票して勢力を伸ばした。

こうした選挙での話題づくりは、2024年の東京都知事選でも発揮された。同都知事選では、19人を公認するなど計24人の関連候補を擁立しポスター掲示板の枠を販売。これが国会で問題視される事態に発展した。

立花氏が各地の選挙に出まくるのは複数の理由があるものの、主にNHKというワンイシューでは党勢を拡大に限界があること、同じテーマを続けているだけでは話題性が乏しくなってメディアに取り上げてもらえなくなることなどが考えられる。

NHKから国民を守る党という政党名を頻繁に変更することや１名しか当選しない都知事選に大量の候補者を擁立する行為も、話題を継続するために編み出した “工夫”だ。こうした選挙の抜け道を巧みにつく立花氏の選挙戦は違法ではない。しかし、スッキリしない気持ちを抱く有権者は多いだろう。

逮捕は格好のネタなのか

真面目に候補者を応援し、真剣に政治を考えて一票を投じている有権者が立花氏のトリッキーな選挙戦術を快く思うことはない。ましてや兵庫県では、死者が出ている。そうした経緯から、兵庫県警は慎重に捜査をして今回の逮捕に至った。かなり時間を要したこともあって、「これまで警察は何をやっていたんだ？」「ようやく逮捕された」との声も絶えない。

ただ、これまでの立花氏を定期的に取材してきた者としては、今回の逮捕で立花氏本人が大きなダメージを負ったと感じることはないと断言できる。現時点では逮捕されただけで有罪が確定したわけではないし、この後の公判で仮に有罪になっても昨今は誰もがSNSで自由に発信してマネタイズできる環境が整っている。

立花氏はYouTubeで莫大な金銭を得ていることを公言しているので、むしろ逮捕は格好のネタになり、「箔がついた」と前向きに受け止めるだろう。

YouTubeをはじめとしたSNSは非常に有益なツールだ。弱者でも声をあげやすく、気づいてもらうきっかけを得やすいが、一方で厄介な側面がある。ユーザーが好むコンテンツを自動的に表示するアルゴリズムを備えており、同じような内容の動画を繰り返し流す。他方、反対する立場からの発信は提示しないので偏った意見を多数派だと勘違いしやすく、錯誤を容易に起こさせる。情報が事実誤認だったと発信した後に訂正する投稿をしても、訂正したことは記憶されず、事実誤認の内容を人々は真実だと思い込んだままということも多い。

たとえ訴えられて負けても、結果として稼げるから、多くの人に存在意義を認めてもらえるから止められない。そのため、SNSの発信はどんどん過激な内容になり、人々の耳目を集めることが目的になっていく。くわえて、配信者は発信をするものの後は受け手の責任といった具合に無責任になっていく。立花氏の逮捕は、SNSにまつわる不都合な実情を改めて表出させることになった。

立花氏が逮捕されたことを受け、政治や選挙が正常化されると期待する有権者は少なくないだろう。しかし、いったん乱れた政治が正常化することは決して簡単なことではない。それは現職の政治家を含め立候補者、そして一票を投じる有権者にかかっている。