¡¡STARTO¡¡ENTERTAINMENTÀª¤Ç¤Ï¡¢King¡õPrince¤¬3Ç¯¤Ö¤ê6ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£23Ç¯5·î¤Ë¸½ºß¤Î2¿ÍÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï½é½Ð¾ì¡£
¡¡¥¥ó¥×¥ê¤Ï13Æü¡¢Åìµþ¡¦´Ý¥Ó¥ë¤Ç¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÎÊª¸ì¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥á¥¤¥ó¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥ÈÅÀÅô¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£2¿Í¤Ï¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤Î¡È¥Ù¥¹¥È¥Õ¥ì¥ó¥É¡É¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£±ÊÀ¥Î÷¡Ê26¡Ë¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÍýÁÛ¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤ë¤Ê¤é¥ß¥Ã¥¡¼¤ÈÍè¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¥ß¥Ã¥¡¼¤È¤Î¡È´Ý¤ÎÆâ¥Ç¡¼¥È¡É¤òµó¤²¡¢¡Ö³¤¿Í¤âÍè¤ë¡©¡×¤È郄¶¶³¤¿Í¡Ê26¡Ë¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£