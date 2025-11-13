立憲民主党の辻元清美議員が１２日、Ｘを更新。立憲議員が被害にあっている大量の迷惑メールが辻元議員の事務所にもきたと報告。「法的措置を検討しています」とつづった。

立憲では、杉尾秀哉議員らが、同様の被害を報告しているが、辻元議員は「杉尾さんや田島さんをはじめ、立憲の議員が被害を受けている『大量迷惑メール』。うちにも来ました」と報告。「昨日から今朝にかけて、誹謗中傷を含む２００００件以上の迷惑メールが送りつけられています」とつづった。

「１分ごとに１００件単位の送信あり」「文面は同一」「名前や住所はバラバラ」と特徴を挙げ「手動だけで行うのはまず不可能」と指摘。「すでに業務にも大きな影響が出ていることから、被害届けの提出をふくめ法的措置を検討しています」とした。

辻元議員の被害をリポストした杉尾議員も「大量の迷惑メールの件で辻元さんもＸしています。この前日には、やはり別の党幹部が狙われました。尋常ではありません。これまでにはなかった事態。なぜ政権が変わったらこんなことが起きるのでしょう？」と疑問を投げかけていた。