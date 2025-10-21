ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 番組で「死んでしまえと言えばいい」発言 BS朝日が田原総一朗氏に厳… 田原総一朗 高市早苗 福島瑞穂 辻元清美 片山さつき テレビの話題 時事ニュース オリコンニュース 番組で「死んでしまえと言えばいい」発言 BS朝日が田原総一朗氏に厳重注意 2025年10月21日 19時15分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 19日に放送されたBS朝日の討論番組「激論！クロスファイア」 司会の田原総一朗氏が「死んでしまえと言えばいい」などと発言していた BS朝日は21日のオリコンニュースの取材に対し、厳重注意したことを明かした 記事を読む おすすめ記事 国民民主・玉木代表 街頭演説会で弁明＆絶叫「ブレてないんです！」「いっぱい批判してくれ！」 2025年10月21日 19時55分 巨人岡本和真、今オフのポスティング見送る可能性「複数の関係者が読売ジャイアンツはシーズン終了後にポスティングしないと見ている」米記者、伝える 2025年10月21日 10時46分 韓ドラ『だから俺はアンチと結婚した』テレビ大阪で放送開始 吹替の天崎滉平、渡部優衣、中島愛、三上哲が語る→たこ焼きトーク 2025年10月20日 16時18分 志らく、ＴＶ出演の立憲・野田代表は「ご自分の矛盾に気付いてない」と痛烈 「もう笑い話です」 2025年10月16日 11時26分 「相当、波長があった」…フジ「日曜報道」橋下徹氏、「自民党」高市早苗総裁と「日本維新の会」吉村洋文代表との関係を解説「高市さんの熱量が群を抜いている」 2025年10月19日 9時40分