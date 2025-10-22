立憲民主党の辻元清美参院議員が2025年10月21日にXで、自民党の高市早苗総裁が第104代首相に選出されたことに言及した。「ああ、押し切られたなと思いました」辻元氏は高市首相誕生後にXを更新し、「私は、『何が何でも総理になる』という高市さんの並々ならぬ執念を感じました」と印象を明かし、「ここから先は男も女もない、『何をするか』が問われます」と性別は関係ないとしつつも、「...が、日に日に懸念が強まっています」と