おなかを押すと「アー!!」と叫ぶ！BANDAI SPIRITS アミューズメント専用景品「ハリウッドザコシショウ 誇張しすぎたザコシショウ」
BANDAI SPIRITS プライズ事業部のバンプレストブランドから、バンプレスト初となる「ハリウッドザコシショウ」のアイテム『ハリウッドザコシショウ 誇張しすぎたザコシショウ』が登場。
アミューズメント専用景品として、2026年6月より全国のアミューズメント施設へ順次投入されます。
さらに、本景品の登場を記念し、ハリウッドザコシショウ仕様にカスタマイズされた「誇張しすぎたクレーンゲーム機」の開発も決定しました。
商品名：「ハリウッドザコシショウ 誇張しすぎたザコシショウ」
投入時期：2026年6月より順次登場予定
種類：全1種
商品サイズ：約28cm
販売ルート：アミューズメント専用景品（全国のアミューズメント施設）
発売元：株式会社BANDAI SPIRITS
ハリウッドザコシショウの圧倒的な存在感とネタの破壊力を、“誰もが知るおもちゃ”に再構築したアイテムです。
ハリウッドザコシショウを模した人形のおなかを押すと、「アー!!」と大きな音が鳴る「とにかくうるさいおもちゃ」として、その魅力を誇張＆具現化しています。
「誇張しすぎたクレーンゲーム機」も開発決定
本景品の登場を記念し、株式会社バンダイナムコエクスペリエンスが展開するクレーンゲーム機「CLENA(クレナ)3」をハリウッドザコシショウ仕様にカスタマイズした、「誇張しすぎたクレーンゲーム機」の開発が決定しました。
ハリウッドザコシショウ本人が誇張したクレーンゲームの操作音やBGMのほか、「シュー！」「ええやん！ええやん！」といった代表的なギャグなどの特別な音声が多数収録されます。
クレーンゲーム機からとにかくうるさい音声BGMが常に流れ、プレイの臨場感を高めます。
「誇張しすぎたクレーンゲーム機」は、全国のアミューズメント施設（一部店舗）にて期間限定で設置される予定です。
アミューズメントエキスポ2025にハリウッドザコシショウが登場
2025年11月15日(土)に東京ビッグサイトで開催される「アミューズメントエキスポ2025」のユーザーデーにおいて、ハリウッドザコシショウがステージに登場します。
【アミューズメントエキスポ2025 BANDAI SPIRITS Presents 「ハリウッドザコシショウ」景品紹介ステージ】
開催日時：2025年11月15日(土)11:30〜11:55予定
場所：株式会社バンダイナムコエクスペリエンス ブースステージ
ゲスト：ハリウッドザコシショウ
おなかのボタンを押すと「アー!!」と叫ぶ、誇張しすぎた景品の登場が楽しみですね！
