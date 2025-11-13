おなかを押すと「アー!!」と叫ぶ！BANDAI SPIRITS アミューズメント専用景品「ハリウッドザコシショウ 誇張しすぎたザコシショウ」

BANDAI SPIRITS プライズ事業部のバンプレストブランドから、バンプレスト初となる「ハリウッドザコシショウ」のアイテム『ハリウッドザコシショウ 誇張しすぎたザコシショウ』が登場。

アミューズメント専用景品として、2026年6月より全国のアミューズメント施設へ順次投入されます。

さらに、本景品の登場を記念し、ハリウッドザコシショウ仕様にカスタマイズされた「誇張しすぎたクレーンゲーム機」の開発も決定しました。

BANDAI SPIRITS アミューズメント専用景品「ハリウッドザコシショウ 誇張しすぎたザコシショウ」

商品名：「ハリウッドザコシショウ 誇張しすぎたザコシショウ」

投入時期：2026年6月より順次登場予定

種類：全1種

商品サイズ：約28cm

販売ルート：アミューズメント専用景品（全国のアミューズメント施設）

発売元：株式会社BANDAI SPIRITS

ハリウッドザコシショウの圧倒的な存在感とネタの破壊力を、“誰もが知るおもちゃ”に再構築したアイテムです。

ハリウッドザコシショウを模した人形のおなかを押すと、「アー!!」と大きな音が鳴る「とにかくうるさいおもちゃ」として、その魅力を誇張＆具現化しています。

「誇張しすぎたクレーンゲーム機」も開発決定

本景品の登場を記念し、株式会社バンダイナムコエクスペリエンスが展開するクレーンゲーム機「CLENA(クレナ)3」をハリウッドザコシショウ仕様にカスタマイズした、「誇張しすぎたクレーンゲーム機」の開発が決定しました。

ハリウッドザコシショウ本人が誇張したクレーンゲームの操作音やBGMのほか、「シュー！」「ええやん！ええやん！」といった代表的なギャグなどの特別な音声が多数収録されます。

クレーンゲーム機からとにかくうるさい音声BGMが常に流れ、プレイの臨場感を高めます。

「誇張しすぎたクレーンゲーム機」は、全国のアミューズメント施設（一部店舗）にて期間限定で設置される予定です。

アミューズメントエキスポ2025にハリウッドザコシショウが登場

2025年11月15日(土)に東京ビッグサイトで開催される「アミューズメントエキスポ2025」のユーザーデーにおいて、ハリウッドザコシショウがステージに登場します。

【アミューズメントエキスポ2025 BANDAI SPIRITS Presents 「ハリウッドザコシショウ」景品紹介ステージ】

開催日時：2025年11月15日(土)11:30〜11:55予定

場所：株式会社バンダイナムコエクスペリエンス ブースステージ

ゲスト：ハリウッドザコシショウ

おなかのボタンを押すと「アー!!」と叫ぶ、誇張しすぎた景品の登場が楽しみですね！

