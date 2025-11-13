今年度いっぱいでの“コールドスリープ”を宣言している、Perfumeのあ〜ちゃんこと、西脇綾香が11月11日のInstagramで結婚を報告した。

東野幸治はファンの女子大生と結婚して…

あ〜ちゃんは《この度、一般男性と結婚しました。昔からずっと友達で、互いにいろんなことを知っているBest Friendであり、私のこと、Perfumeのことを心から応援してくれているファンの人です!笑》とメッセージをつづっており、相手は自身の熱心なファンであると明かされた。

さらに《ファンの人と結婚することは私の夢でした。10代の私、おめでとう!やったね!》とも記されており本人の希望でもあったようだ。

まさかの組み合わせにネット上では《Perfumeとファンが結婚か、夢があるなぁ〜》といった驚きの声が相次いでいる。そのほか、《私はファンクラブに入ってるガチファンですが、ファンは本当に皆の結婚を心配していて、この結婚は本当に嬉しいんです。彼女たちの幸せが自分たちの幸せみたいな感じです》といった声も。

「メッセージを読むと、あ〜ちゃんの結婚相手は音楽のファンというよりは、昔からの知り合いと読めます。しかし、Perfumeメンバーは3人とも独身だったため、“ファンのために結婚しないのでは”と言われてきました。ファンとしてもメンバーが幸せになるのは望んでいることでしょう」（芸能ジャーナリスト、以下同）

芸能界にはファンと結婚した人物が少なくないという。

「よく知られているところでは元AKB48の峯岸みなみさんですね。2022年8月に人気YouTuberの東海オンエアのてつやさんと結婚しますが、実はてつやさんにとって峯岸さんは憧れのアイドルでした。女優の吉瀬美智子さんは2010年に結婚した10歳年上の実業家の一般人男性は自身のファンだったとテレビ番組で明かしていますし、シンガーソングライターのaikoさんも年下のファンと結婚しました」

だが、芸能人と一般人ファンの組み合わせが必ずしもうまくいくとは限らない。

「メイプル超合金の安藤なつさんは2019年に6歳年下の一般人男性と交際3ヶ月でスピード婚を遂げました。夫はもともとぽっちゃり好きであり、安藤さんのファンでもあったそう。しかし生活のすれ違いや安藤さんの束縛なども取り沙汰され、2021年に早くも離婚が成立。そこには理想と現実のギャップがあったものと見られます」

なかにはお笑い芸人の東野幸治のように、自身の熱烈なファンだった女子大生と結婚するも離婚し、さらにその後に再婚するという驚きの“紆余曲折パターン”も。

あ〜ちゃんは理解あるファンのお相手とどんな結婚生活を送るのだろうか。