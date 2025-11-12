この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

真釣ちゃんねる「父親からもらったボラで激変」ガリガリ雷魚に“どっしり感戻ってきた！”

この記事は以下の動画を基に、AIライターが執筆しております

YouTubeクリエイター・真釣ちゃんねるが、動画「父親がエサ釣ってきたのでライギョに与えてみると…【やせすぎ雷魚33日目】」を投稿。動画内では、長らく痩せ細り気味だったペットの雷魚の飼育経過と、この日父親が釣って送ってきた新鮮なボラを餌として与える様子を紹介した。



冒頭、雷魚の飼育を始めて「今日で33日目」とし、「最初はウナギみたいに痩せ細ってたけど、ついに1ヶ月を過ぎ、だいぶお肉つきました」と驚きとともに現在の雷魚の成長ぶりを解説。左目が見えていない様子も気遣いつつ、「順調にお肉ついてます」と飼育の手ごたえを見せた。



雷魚へのご褒美となったのは、父親が釣ってきてくれたという大型のボラ。

ボラの1匹は大胆に捌いて雷魚の餌に、もう1匹は自分の食事用にと使い分け。「大きすぎて発泡スチロールにギリ」という特大サイズのボラを手際よく調理。「今日はめでたしめでたしでしょう。また、しっかり体にお肉つくんじゃないか」と、雷魚の今後の成長にも期待を寄せた。



捌いたボラは、雷魚だけでなく亀やナマズ、カエル、イモリなど多種多様な飼育生物に振り分けて給餌。「この辺はコウライ、オヤニラミ用。トカゲは家の中にいます、大トカゲですね。まだちっちゃいけど」と飼育環境を明かしつつ、それぞれに合ったサイズに切り分けて餌やりを実演した。



実際にボラを与えると、雷魚は「気持ちいい食べっぷり。一瞬でチュルッと」「やっぱ細長い方が飲みやすいよね」と嬉しそうに解説。一気に体が膨らみ、「体ふとっ！かなり胴周りが太くなってきた」とその変化に大きな手応えを感じていると明かした。さらに「全然もうこれ痩せてるとは言えない」と雷魚の回復ぶりを強調した。



動画の終盤は今後の飼育の進展にも期待を滲ませて動画を結んだ。