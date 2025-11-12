¡ÚGG¾Þ¥»ÅêÉ¼·ë²Ì°ìÍ÷¡Ûºå¿ÀÀª¤¬¥ê¡¼¥°»Ë¾åºÇÂ¿7¿ÍÁª½Ð¡¡¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼´Þ¤àÆâÌîÀªÆÈÀê¤òËÉ¤¤¤À¤Î¤Ï¡©
¡¡¼éÈ÷¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤òÁª¤Ö¡Ö»°°æ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¡×¤¬12Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºå¿À¤«¤éµåÃÄ»Ë¾åºÇÂ¿¤Î7¿Í¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡¥»¤Ïºå¿ÀÀª¤¬Åê¼êÉôÌç¤ÎÂ¼¾åðó¼ùÅê¼ê¡¢Êá¼êÉôÌç¤ÎºäËÜÀµÀ¿»ÖÏºÊá¼ê¡¢°ìÎÝ¼êÉôÌç¤ÎÂç»³ÍªÊåÆâÌî¼ê¡¢ÆóÎÝ¼êÉôÌç¤ÎÃæÌîÂóÌ´ÆâÌî¼ê¡¢»°ÎÝ¼êÉôÌç¤Îº´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡¢³°Ìî¼êÉôÌç¤Î¶áËÜ¸÷»Ê³°Ìî¼ê¡¢¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¤È9¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î¤¦¤Á7¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÀê¤á¡¢µåÃÄÊÌ¤ÇÎ¾¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¾µåÃÄ¤Ç¤ÏÍ··â¼êÉôÌç¤Çµð¿Í¤ÎÀô¸ýÍ§ÂÁÆâÌî¼ê¤¬½é¼õ¾Þ¡£³°ÌîÉôÌç¤Ç¤Ï²¬ÎÓÍ¦´õ³°Ìî¼ê¤¬³°Ìî¼êÉôÌç1°Ì¤Î228É¼¤ò³ÍÆÀ¤·4Ç¯Ï¢Â³4²óÌÜ¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¢§Àô¸ý¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÏÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¤³¤Î¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢À¨¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£1Ç¯´Ö»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢¤½¤·¤Æ¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¼éÈ÷¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤·¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÅêÉ¼·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£Í¸úÅêÉ¼¼Ô¿ô¤Ï269¿Í
¡ÚÅê¡¡¼ê¡Û
¡ýÂ¼¾å¡¡ðó¼ù¡Êºå¿À¡Ë¡¡¡¡¡¡122É¼¡¡½é¼õ¾Þ
¡¡郄¶¶¡¡¹¨ÅÍ¡ÊÃæÆü¡Ë ¡¡¡¡¡¡35É¼
¡¡¾²ÅÄ¡¡´²¼ù¡Ê¹Åç¡Ë ¡¡¡¡¡¡32É¼
¡¡¿¹²¼¡¡Äª¿Î¡Ê¹Åç¡Ë ¡¡¡¡¡¡19É¼
¡¡»³粼¡¡°Ë¿¥¡Êµð¿Í¡Ë ¡¡¡¡¡¡17É¼
¡¡Åì¡¡¡¡¹î¼ù¡ÊDeNA¡Ë¡¡ ¡¡¡¡15É¼
¡¡ºÍÌÚ¡¡¹À¿Í¡Êºå¿À¡Ë¡¡ ¡¡¡¡10É¼
¡¡ÀÐ°æ¡¡ÂçÃÒ¡Êºå¿À¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡9É¼
¡¡A¡¦¥±¥¤¡ÊDeNA¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3É¼
¡¡µÚÀî¡¡²íµ®¡Êºå¿À¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡2É¼
¡¡A¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡ÊDeNA¡Ë¡¡¡¡ 1É¼
¡¡R¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡Êµð¿Í¡Ë¡¡ 1É¼
¡¡¾¾»³¡¡¿¸Ìé¡ÊÃæÆü¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡1É¼
¡¡Ãæ粼¡¡æÆÂÀ¡Ê¹Åç¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡1É¼
¡¡³ºÅö¼Ô¤Ê¤·¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1É¼
¡ÚÊá¡¡¼ê¡Û
¡ýºäËÜÀ¿»ÖÏº¡Êºå¿À¡Ë¡¡¡¡¡¡225É¼¡¡2Ç¯¤Ö¤ê2²óÌÜ
¡¡¸Å²ì¡¡Í¥Âç¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¡¡ 18É¼
¡¡´ßÅÄ¡¡¹ÔÎÑ¡Êµð¿Í¡Ë¡¡¡¡¡¡ 13É¼
¡¡»³ËÜ¡¡Í´Âç¡ÊDeNA¡Ë¡¡¡¡¡¡ 9É¼
¡¡ÀÐ°Ë¡¡ÍºÂÀ¡ÊÃæÆü¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡4É¼
¡Ú°ìÎÝ¼ê¡Û
¡ýÂç»³¡¡ÍªÊå¡Êºå¿À¡Ë¡¡¡¡¡¡244É¼¡¡2Ç¯¤Ö¤ê2²óÌÜ
¡¡J¡¦¥ª¥¹¥Ê¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¡¡¡¡ 9É¼
¡¡J¡¦¥Ü¥¹¥é¡¼¡ÊÃæÆü¡Ë¡¡¡¡¡¡ 4É¼
ÁýÅÄ¡¡¡¡Î¦¡Êµð¿Í¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡3É¼
¡¡E¡¦¥â¥ó¥Æ¥í¡Ê¹Åç¡Ë¡¡¡¡¡¡ 3É¼
¡¡³ºÅö¼Ô¤Ê¤·¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡6É¼
¡ÚÆóÎÝ¼ê¡Û
¡ýÃæÌî¡¡ÂóÌ´¡Êºå¿À¡Ë¡¡¡¡¡¡196É¼¡¡2Ç¯¤Ö¤ê2²óÌÜ
¡¡µÈÀî¡¡¾°µ±¡Êµð¿Í¡Ë¡¡¡¡¡¡ 35É¼
¡¡ÅÄÃæ¡¡´´Ìé¡ÊÃæÆü¡Ë¡¡¡¡¡¡ 17É¼
¡¡µÆÃÓ¡¡ÎÃ²ð¡Ê¹Åç¡Ë¡¡¡¡¡¡ 17É¼
¡¡ËÒ¡¡¡¡½¨¸ç¡ÊDeNA¡Ë¡¡¡¡¡¡ 1É¼
»³ÅÄ¡¡Å¯¿Í¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë ¡¡1É¼
¡¡³ºÅö¼Ô¤Ê¤·¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2É¼
¡Ú»°ÎÝ¼ê¡Û
¡ýº´Æ£¡¡µ±ÌÀ¡Êºå¿À¡Ë¡¡¡¡¡¡220É¼¡¡½é¼õ¾Þ
¡¡µÜºê¡¡ÉÒÏº¡ÊDeNA¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡8É¼
¡¡³ºÅö¼Ô¤Ê¤·¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 41É¼
¡ÚÍ··â¼ê¡Û
¡ýÀô¸ý¡¡Í§ÂÁ¡Êµð¿Í¡Ë¡¡¡¡¡¡165É¼¡¡½é¼õ¾Þ
¡¡ÌðÌî¡¡²íºÈ¡Ê¹Åç¡Ë¡¡¡¡¡¡ 60É¼
¡¡»³ËÜ¡¡ÂÙ´²¡ÊÃæÆü¡Ë¡¡¡¡¡¡ 12É¼
¡¡¾®È¨¡¡ÎµÊ¿¡Êºå¿À¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡7É¼
¡¡³ºÅö¼Ô¤Ê¤·¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 25É¼
¡Ú³°Ìî¼ê¡Û
¡ý²¬ÎÓ¡¡Í¦´õ¡ÊÃæÆü¡Ë¡¡¡¡¡¡228É¼¡¡4Ç¯Ï¢Â³4²óÌÜ
¡ý¶áËÜ¡¡¸÷»Ê¡Êºå¿À¡Ë¡¡¡¡¡¡218É¼¡¡5Ç¯Ï¢Â³5²óÌÜ
¡ý¿¹²¼¡¡æÆÂÀ¡Êºå¿À¡Ë¡¡¡¡¡¡127É¼¡¡½é¼õ¾Þ
¡¡¾åÎÓ¡¡À¿ÃÎ¡ÊÃæÆü¡Ë¡¡¡¡¡¡101É¼
¡¡·¬¸¶¡¡¾»Ö¡ÊDeNA¡Ë¡¡¡¡¡¡ 57É¼
¡¡²ÜÌ¾¡¡Ã£É×¡ÊDeNA¡Ë¡¡¡¡¡¡ 26É¼
¡¡ÂçÀ¹¡¡¡¡Êæ¡Ê¹Åç¡Ë¡¡¡¡¡¡ 9É¼
¡¡ËöÊñ¡¡¾ºÂç¡Ê¹Åç¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡7É¼
¡¡ÃæÂ¼¡¡¾©À®¡Ê¹Åç¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡5É¼
¡¡´äÅÄ¡¡¹¬¹¨¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¡¡¡¡4É¼
¡¡º´Ìî¡¡·ÃÂÀ¡ÊDeNA¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡2É¼
¡¡¼ãÎÓ¡¡³Ú¿Í¡Êµð¿Í¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡2É¼
¡¡T¡¦¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¡Êµð¿Í¡Ë¡¡¡¡ 1É¼
¡¡´Ý¡¡¡¡²Â¹À¡Êµð¿Í¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡1É¼
¡¡ºÙÀî¡¡À®Ìé¡ÊÃæÆü¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡1É¼
¡¡S¡¦¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡Ê¹Åç¡Ë¡¡¡¡ 1É¼
¡¡³ºÅö¼Ô¤Ê¤·¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 17É¼