お笑いタレントのやす子に対し、SNS上で不適切な投稿をしたとして、2024年8月から芸能活動を休止していたタレントのフワちゃんが、2025年11月7日にInstagramを更新。《昨年は私の発言で、ご迷惑やご心配をおかけしました。この1年半、自分と向き合いながら試行錯誤を重ね、日々精進してまいりました。本日をもちまして、女子プロレス団体スターダムに入団し、新たな夢に本格的に挑戦します!》とつづり、12月29日に両国国技館で“再デビュー戦”を予定していることも発表した。

さらに、11月11日には自身のXに《今日は、5時間練習しました!! めちゃくちゃしんどいけど、マジ楽しい（フワはこういう青春が大好物）》というコメントとともに、同じくスターダム所属の浜辺纏（まとい）選手、金屋あんね選手とのスリーショット写真を掲載している。

「練習が充実しているようで、フワちゃんはプロテイン飲料を片手に、弾けるような笑顔を見せています。

そのためか、このポストには《レスラーの顔付きになってきてるので両国が楽しみです》《頑張れ!いい顔してるぞっ!》など、寄せられるリプライの多くが、応援の声となっています」（芸能記者）

一方で、フワちゃんの「プロレス技術」については、心配が寄せられている。

「フワちゃんは2022年10月23日に『ゴッデス・オブ・スターダム〜タッグリーグ開幕戦〜』でプロレスデビューしました。上谷沙弥選手と妃南選手に、葉月選手とタッグを組んで挑み、善戦するも敗戦。翌2023年の4月23日には2戦めのリングに上がり、デビュー戦同様に葉月選手とタッグを組み、林下詩美選手、天咲光由（みゆ）選手と対戦しましたが、こちらも敗戦しています。

フワちゃんがプロレス再挑戦を宣言してから、SNSには過去の試合映像がいくつもアップされています。しかし、ラリアットやジャーマン・スープレックスなどを食らって、意識朦朧でダウンする“プロレスラー”としてのフワちゃんについては、不安を抱く声も多いのです」（スポーツライター）

Xを見ると

《ちゃんと受け身取れてる様に見える。かなり才能ある》

《フワちゃんプロレス上手いよ 受け身も取れてないようだけど体も柔らかいし問題ないレベル》

といった、ポテンシャルを評価する意見と、

《普通にヤバいと思う。プロレスって受け身があってこその競技だと思うけど、普通にモロに食らって脳震盪起こしてるから命の危険もあるよね》

《普通に後頭部から落ちて、意識ないようにしか見えないけど》

など、おもにダメージを軽減する“受け身”が十分ではない、との意見が拮抗している。

充実した様子の練習を重ねるフワちゃんが、“再デビュー戦”でどのような姿を見せてくれるのか、注目が集まる。