¡ÔÎø¿Í¤¬¤¤¤ë¡È¾Ú¡É¤ò¡Ä¡Õ¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¡¡·ëº§È¯É½Ä¾Á°¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡ÈÆ÷¤ï¤»Åê¹Æ¡É
¡Ô¤³¤ÎÅÙ¡¢°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÍ§Ã£¤Ç¡¢¸ß¤¤¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëBest Friend¤Ç¤¢¤ê¡¢»ä¤Î¤³¤È¡¢Perfume¤Î¤³¤È¤ò¿´¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤Ç¤¹¡ª¾Ð¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤È·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ï»ä¤ÎÌ´¤Ç¤·¤¿¡£10Âå¤Î»ä¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¤ä¤Ã¤¿¤Í¡ª¡Õ
11·î11Æü¡¢Perfume¤Î¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¡Ê36¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¡£SNS¾å¤Ç¤Ï½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Æ99Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿Perfume¤Ï¡¢Ä¹¤¤²¼ÀÑ¤ß¤ò·Ð¤Æ¡¢¡Æ07Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¥Ý¥ê¥ê¥º¥à¡Ù¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¤½¤Î¸å¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ä¡¢³¤³°¥Ä¥¢¡¼¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤È¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¡£º£Ç¯9·î¤Ë¤Ï¡¢12·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥Ö¡Ê³èÆ°µÙ»ß¡Ë¾õÂÖ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó¡¢ÆÍÁ³¤Î·ëº§È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¼Â¤Ï10·î¤Ë·ëº§¤ÎÆ÷¤ï¤»¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï·ÝÇ½´Ø·¸¼Ô¡£
¡Ö¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Ï10·î19Æü¤ËInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ç¥¢¥µ¥¤¡¼¥Ü¥¦¥ë¤ä¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤Ê¤É¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ë³¤ÊÕ¤ÇÐÊ¤à¼Ì¿¿¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Ïº¸¼ª¤¢¤¿¤ê¤Ë¥×¥ë¥á¥ê¥¢¤È»×¤·¤²Ö¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤Ï¡¢º¸¼ª¤Ë²Ö¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤ò¡¢´ûº§¼Ô¤äÎø¿Í¤¬¤¤¤ë¡È¾Ú¡É¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤â²Ö¾þ¤ê¤ò¤Ä¤±¤ëºÝ¤ËÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Ï¥ï¥¤½£´Ñ¸÷¶É¤Î¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢¡Ô¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤Ï¥×¥ë¥á¥ê¥¢¤ò¼ª¤Î¾å¤ËÈ±¾þ¤ê¤È¤·¤ÆÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë½÷À¤ò¤è¤¯¸«¤«¤±¤Þ¤¹¡£¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤Ï¤ª²Ö¤òÈ±¤Ë¾þ¤ë¾ì¹ç¡¢±¦¼ª¤Î¾å¤Èº¸¼ª¤Î¾å¤Ë¾þ¤ë¤Î¤Ç¤Ï°ÕÌ£¤¬°ã¤¦¤Î¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡© º¸¼ª¤Î¾å¢Í´ûº§¤Þ¤¿¤ÏÈà¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¡¡±¦¼ª¤Î¾å¢ÍÊç½¸Ãæ¤ÎÊý¡Õ¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¼¡¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ëInstagram¤Ç¤Ï¡¢º¸¼ê¤ÎÌô»Ø¤Ë·ëº§»ØÎØ¤¬µ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¼¡¼¡£