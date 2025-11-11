8.8インチの「Xiaomi Pad Mini」が過去最安、構成抜群だから見て
本日2025年11月11日は、手のひらサイズに欲しい機能がギュッとつまった、Xiaomi（シャオミ）のタブレット「Xiaomi Pad Mini」がお得に登場しています。
3K解像度（3008×1880）と165Hzの高リフレッシュレートに対応したディスプレイはこの価格帯では文句のつけようがない優れモノですよ！
■この記事で紹介している商品
Xiaomiの小型タブレット「Xiaomi Pad Mini」が過去最安。片手でも使える操作性の高さが魅力です
Xiaomi（シャオミ）の「Xiaomi Pad Mini」が9%オフと過去最安値で販売中。
2025年9月26日に発売開始した新作タブレットがお買い得ですよ。
「Xiaomi Pad Mini」は、205mm（高さ）×132mm（幅）×6.46mm（厚さ）と手のひらサイズのコンパクトさを実現。
ズボンの後ろポケットや小さなカバンにも収納可能。外出先へ持ち運びやすいのは嬉しいですね。
重さもたった326gと軽く、バランスの取れた設計で、長時間使用しても手や腕が疲れにくいのも助かります。
高級感のあるユニボディ金属デザインを採用し、セラミックサンドブラスト加工によって上質な光沢と柔らかなマット質感が特長。
手にした瞬間、優雅さと心地よさを感じるタブレットです。
高精細な8.8インチクリアディスプレイを搭載。動画視聴から動画編集まで使い勝手抜群
コンパクトボディながら、ディスプレイは大きく見やすい8.8インチを採用。
3K解像度（3008×1880）、165Hzの高リフレッシュレートにより、色鮮やかでなめらかに表現。
ウェブ閲覧や動画視聴、画像編集など日常使いに加えてクリエイティブな作業も快適ですよ。
67Wハイパーチャージに対応し、30分で約58％まで充電が可能。
18W有線リバース充電も備えており、緊急時に他のスマホやワイヤレスイヤホンを素早く充電できて便利です。
USB-Cを2ポートも搭載。向きを気にせず充電したり、充電中にデータ転送やスクリーン投影ができますよ。
7500mAhの大容量バッテリーで旅行や出張のお供にも最適。AI機能も充実しています
デュアルバッテリーデザインによって7500mAhの大容量バッテリーを備え、充電の煩わしさから解放してくれます。
外出先でも長時間作業が行えるのは安心です。
AI（人工知能）処理に優れたフラッグシップチップ「MediaTek Dimensity D9400+」を搭載。
撮影した写真や動画編集もスムーズに作業できますよ。
リアルタイム翻訳や自動要約、アート作成など多彩な機能が使える「Xiaomi HyperAI」もGOOD。
Xiaomi フォーカスペン（別売り）を活用すれば、イラストレーションや画像編集といった作業も効率アップすること間違いなしです。
