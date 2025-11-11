11月上旬、米大リーグ・ドジャースに所属する大谷翔平と妻の真美子さんを撮影したある動画がSNS上で話題に。

【写真】BTS？それとも?バッグにぶら下がっていた赤い“ぬいぐるみ”

注目を集めた真美子さんの私物

「短尺動画のSNSプラットフォームTikTokで、ある海外ユーザーが大谷選手と真美子さんを撮影し投稿。この動画内で映し出された真美子さんのバッグに赤いぬいぐるみのようなものがぶら下がっていたのですが、これが韓国の大人気アイドルグループ『BTS』のメンバー・Vさんのグッズ『TATA』のぬいぐるみではないかと言われたのです」（スポーツ紙記者、以下同）

Vは今年8月のドジャーススタジアムの始球式を行い、ドジャースの公式インスタグラムでは大谷とVのツーショットが公開されている。

「このときにVさんが大谷さんにプレゼントしたグッズだったかもしれませんが、一部報道では真美子さんは、元々『BTS』のファンだったともいわれています」

『BTS』のファンは通称“ARMY”と呼ばれているが、真美子さんのARMY説が浮上し、ネット上は大盛り上がり。

しかし、ここにきて、まさかの急展開を見せているという。

「Xの大物インフルエンサーが《ぬいぐるみの正体がただの“#はらぺこあおむし"だと判明》と投稿したのです。

『はらぺこあおむし』は、アメリカの絵本作家が出版した幼児向けの絵本で、2023年時点で、世界累計発行部数は5500万部以上。世界中のお子さんから愛される大ベストセラーです。日本でも広く知られていますし、子どものころに読んだことがある人も多いのではないでしょうか」

『BTS』から『はらぺこあおむし』の思わぬ切り返しにネット上では、

《はらぺこあおむし推してるならそれはそれで全然ありだと思う笑》

《はらぺこあおむしが流行る予感しかしないwww》

《はらぺこあおむしにちょっとほっこりした》

というコメントのほかに、

《例え推し活してても別にええがな》

《推し活は恋愛じゃないんだし趣味の範囲で自由でしょ…》

などの意見も散見された。

「このぬいぐるみがVさんのグッズではないかと囁かれた当初、“大谷選手と結婚しておきながら、推し活?”と真美子さんには批判的な意見も寄せられていたのです。

そもそも拡散された動画に映し出されたぬいぐるみらしきものは、ほんの数秒しか映っておらず、『BTS』のグッズなのか、はたまた『はらぺこあおむし』なのか、判断が難しいです。しかし、どちらにせよ、批判されることではないのでは」

この動画に映ったものは、『はらぺこあおむし』のグッズなのか。グッズを展開する株式会社スモマーチャンダイズィングに問い合わせてみると、

「話題については存じませんでした。持っていらっしゃる方が公表していない私物について弊社で特定することはしておりません」

と回答があった。

『BTS』グッズでも『はらぺこあおむし』でも、リュックから飛び出たほっこりグッズからは幸せが滲み出ている。