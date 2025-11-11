¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¥µ¥¦¥¸¤ÇÌöÆ°¡ª¡Ä¿·Å·ÃÏ¤Ç16Àï14È¯¡¢C¡¦¥í¥Ê¥¦¥ÉÍÞ¤¨ÆÀÅÀ¥é¥ó¥¯¼ó°Ì¤Ë
¡¡¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½FW¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬ÃæÅì¤ÎÃÏ¤Çµ±¤¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß26ºÐ¤Î¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÏÊì¹ñ¤ÎÌ¾Ìç¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤ÇÆ¬³Ñ¤òÉ½¤·¡¢2019Ç¯²Æ¤Ë¥¯¥é¥Ö»Ë¾åºÇ¹â³Û¤Î1²¯2600Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó225²¯±ß¡Ë¤Ç¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥·¥á¥ª¥Í´ÆÆÄ¤ÎÀï½Ñ¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤Ï¹â¤¯¤Ê¤¯¡¢¼¡Âè¤Ë½øÎó¤¬Äã²¼¤¹¤ëÃæ¤Ç2023Ç¯1·î¤Ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¢Æ±Ç¯9·î¤Ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¡£ºòÇ¯²Æ¤Ë¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ø¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤¬¡¢Äê°ÌÃÖ¤òÄÏ¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢2·î¤Ë¤Ï¥ß¥é¥ó¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë¤ÇÊü½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ïº£²Æ¤ËÂç¤¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤¹¡£¸ÅÁã¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤Ø¤ÎÉüµ¢¤¬Óñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢ºÇÂçÁí³Û5000Ëü¥æ¡¼¥í¡Ê89²¯±ß¡Ë¤Ç¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤Ø¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤¬¼Â¸½¡£¤«¤Ä¤Æ²¤½£¤ÎÇ¯´ÖºÇÍ¥½¨¼ã¼êÁª¼ê¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¡¼¥¤¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¼ã¤ºÍÇ½¤Ï¡¢25ºÐ¡ÊÅö»þ¡Ë¤Ë¤·¤Æ²¤½£¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢°ÜÀÒ¤«¤éÌó3¥«·î¡¢¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤Î¹¶·â¤Î¼ç¼´¤È¤·¤ÆÌöÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥¦¥¸¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥×½à·è¾¡¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¥µ¥¦¥¸¡¦¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥ê¡¼¥°³«ËëÀá¤Ç¤Ï¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¡£¤½¤Î¸å¤âÂè5Àá¤ÇºÆ¤Ó¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆÀÅÀ¤òÎÌ»º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè8Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç10¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥µ¥¦¥¸¡¦¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥ê¡¼¥°¤ÎÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢Æ±Î½¤Î¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤òÍÞ¤¨¤Æ¥È¥Ã¥×¤Ë·¯Î×¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë¤Ç¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï¸ø¼°Àï16»î¹ç½Ð¾ì14¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¹ñÆâ¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÆó·åÆÀÅÀ¤òÃ£À®¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«ºßÀÒ»þ¤Î2018¡Ý19¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¤À¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤³¤ÎÀª¤¤¤Ï¤É¤³¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
