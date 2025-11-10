「天才的な一撃」「凄まじい」日本代表10番の“２人抜きゴラッソ”にドイツメディアから絶賛相次ぐ！「超絶の個人技だ」
堂安律を擁するフランクフルトは現地11月９日に開催されたブンデスリーガの第10節で、佐野海舟と川粼颯太が所属するマインツと敵地で対戦。１−０で勝利を飾った。
この一戦で、決勝点を奪ったのが堂安だ。80分、右サイドでボールを受けると、相手２人を抜き去って、ボックス内に侵入。正確なコントロールショットでネットを揺らした。
ドイツメディアも絶賛。『Bild』紙が「堂安の活躍でフランクフルトが勝利。超絶の個人技だ」と伝えれば、『Hessenschau』は「堂安がアイントラハトを救った」と称えている。
「ついに均衡が破れた。堂安の凄まじい個人技により、アイントラハトが先制点を奪った。この熟練の日本人ドリブラーは、ペナルティエリア右端でマインツのDF２人とのデュエルを制し、左足の低い弾道のシュートをファーコーナーに突き刺した。ゴールが決まり、試合は終わった」
また、『Suddeutsche Zeitung』は「堂安が天才的な一撃でフランクフルトを救った」と賛辞を贈った。
日本代表の10番が眩い輝きを放った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】堂安律がマインツ戦で決めた圧巻のゴラッソ
