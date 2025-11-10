専用デカール＆パーツ装備「Ｘリミテッド」も追加へ！

スズキはスズキは2025年11月10日、スズキが軽トラック「キャリイ」「スーパーキャリイ」の一部仕様変更車を初公開しました。

ロングセラーの軽商用車であるキャリイシリーズは、標準的な軽トラックタイプのキャリイと、より大きなキャビン部分をもつスーパーキャリイの2モデルを主にラインナップしています。今回の仕様変更では仕事から普段使い、レジャーまで、多様なニーズに応える「マルチに使える軽トラ」として、各部の仕様向上を行いました。

エクステリアでは、主にフロントマスクを大きく刷新。インナーパーツを黒く引き締めた薄型LEDヘッドライトを採用するなど、より精悍なデザインへと改められました。また、インテリアもデザインが変更されたほか、デジタルメーターを新たに装備して使い勝手の向上を図っています。

さらに、安全装備も機能のアップデートを受けています。衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートII」をはじめ、「低速前進時ブレーキサポート」や「車線逸脱抑制機能」、「標識認識機能」などを新たに搭載。このほかにも、駐車を補助するパーキングセンサーも前後に装備されました。

また今回の変更に合わせて、スーパーキャリイには特別仕様車「Xリミテッド」が追加設定されます。スーパーキャリイの最上位モデルである「X」グレードをベースに、専用デカールやブラック塗装のフロントバンパー、フォグランプベゼルなどを装備。専用色として鮮やかでアクティブな印象の「ツールオレンジ」を設定します。

新キャリイの発売時期や価格に関して、スズキはXリミテッドも含めて後日発表するとしています。また、2025年11月22日からポートメッセなごやで開催される「Japan Mobility Show Nagoya 2025（名古屋モーターショー2025）」では、スーパーキャリイXリミテッドが先行展示される予定です。