11月9日、高知競馬場で行われた6R・黒潮マイルチャンピオンシップ（3歳上・ダ1600m）は、妹尾浩一騎乗の7番人気、グッドヒューマー（せん11・高知・打越勇児）が勝利した。アタマ差の2着にエクセレントタイム（せん7・高知・川野勇馬）、3着に1番人気のウインヴェルデ（牡6・高知・打越勇児）が入った。勝ちタイムは1:42.2（不良）。

2番人気で赤岡修次騎乗、サンライズグリット（牡7・高知・宮川浩一）は、4着敗退。

先手を奪ったグッドヒューマーにナムラボス、エスポワールガイらが続いた。3コーナー、逃げ粘るグッドヒューマーにウインヴェルデが迫りかけるも、グッドヒューマーも譲らずじわじわ抜け出して迎えた最後の直線。内からエクセレントタイム、外からウインヴェルデが猛然と追い上げてゴール前は熾烈な接戦に。結果はアタマ差で凌いだグッドヒューマーに軍配。11歳にして4度目の重賞勝利を挙げた。

「乗せてくれたことに感謝」

1着 グッドヒューマー

妹尾浩一朗騎手

「1600mの大外だったので、スタートを決めなければと思って臨みました。馬場にも恵まれ、グッドヒューマーも11歳なのにパワフルで改めて感心しました。最後もしっかり残ってくれて、これがこの馬の強みだなと思いました。オーナーさん始め、打越先生、厩務員さん、本当に僕を乗せてくれたことに感謝しております。」

グッドヒューマー 60戦21勝

（せん11・高知・打越勇児）

父：ローエングリン

母：ベネラ

母父：フォーティナイナー

馬主：高樽さゆり

生産者：武田牧場

【全着順】

1着 グッドヒューマー

2着 エクセレントタイム

3着 ウインヴェルデ

4着 サンライズグリット

5着 メイショウウズマサ

6着 グラティアスグー

7着 ナムラボス

8着 ニクソンテソーロ

9着 バリチューロ

10着 マイネルシトラス

競走中止 エスポワールガイ