おじいちゃんと愛犬が見せた尊い一幕が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で286万9000回再生を突破し、「見てるだけで涙がじわ～と溢れます」「ふたりだけの時間だね」「朝から癒された」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：座るおじいちゃんに抱っこされている犬→まるで『会話』しているようで…愛が伝わる『尊い光景』】

おじいちゃんとフレブル

Instagramアカウント「bunbunta930」の投稿主さんの家には、『ブン太』くんというフレンチブルドッグさんが暮らしています。2人は、普段からとっても仲が良いのだとか。この日はおじいちゃんと足の間にブン太くんが挟まるような体勢で、お互いに目を見つめ合っていたそうです。

そんな2人の姿に、投稿主さんは「こんな会話をしているのでは…？」と感じてしまうといいます。

「じいちゃん、僕のこと好き？」とブン太くん。

「もちろん、一番大好きだよ」とおじいちゃん。

足の間でダラリと脱力するブン太くんに、温かな笑みを浮かべるおじいちゃん、確かにそんな愛の言葉をささやき合っているのかもしれません。

愛が伝わる会話劇に涙

しかし、投稿主さんの妄想はちょっぴり意外な方向へ。

ブン太くんが「それなら、今度一緒にドッグフード食べようね」と約束を提案！

ブン太くんのことは大好きでも、さすがにおじいちゃんがドッグフードを食べることはできません。そんな妄想は正解だったのか、おじいちゃんは「どうしよう…」とばかりに投稿主さんに困惑顔を向けてきたのでした。

実際どんな会話をしていたのかは2人だけの秘密ですが、意外と投稿主さんの妄想通りの温かな時間を過ごしていたのかもしれませんね♡

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「微笑ましいの一言ですね」「お互いの愛が伝わって癒されました」「素敵な動画ありがとうございます」などたくさんの反響がありました。

どこでも寝られる2人組

おじいちゃんとブン太くんは、一緒ならどこでも寝ることが出来るそうです。ときにはおじいちゃんの膝から落ちそうな体勢で…。ときにはウッドデッキの上でうつ伏せになって…。

横になったおじいちゃんの足にブン太くんが絡みつくような形で寝ていることもあるといいます。ブン太くんのおじいちゃんへの信頼が伝わりますが、実はおじいちゃんがブン太くんを抱き枕にして寝ることもあるとか。

相思相愛な2人にホッコリしてしまう寝姿の数々なのでした！

Instagramアカウント「bunbunta930」には、ブン太くんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「bunbunta930」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。