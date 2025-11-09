大人気異世界BL『異世界の沙汰は社畜次第』、メインPVでキャラクターボイス公開 主題歌はOPをkobore、EDをMORISAKI WINが担当
2026年1月に放送されるテレビアニメ『異世界の沙汰は社畜次第』の新規映像で構成され、キャラクターボイスも解禁されたメインPV第1弾が公開された。あわせて、主題歌アーティストも発表され、オープニングテーマはロックバンド・koboreによる「Magic」、エンディングテーマはMORISAKI WIN「Back to Back」に決定した。
【動画】CV初公開！大人気異世界BL『異世界の沙汰は社畜次第』メインPV
本作は、シリーズ累計200万部を突破した、氷の貴公子×効率厨サラリーマンが織りなす大人気異世界BLが原作。聖女召喚に巻き込まれた三十路手前のサラリーマン・近藤誠一郎（CV.伊東健人）が、転移先の異世界ロマーニ王国でも経理課で働くことになり、氷の貴公子・アレシュ（CV.前野智昭）らと出会っていく様子が描かれる、異世界×仕事×BLといった異色の組み合わせが生み出す新感覚ファンタジー物語。
さらに、12月11日に東京・グランドシネマサンシャイン池袋にて、第1話から第3話の先行上映と、誠一郎役の伊東、アレシュ役の前野、ユーリウス役の山口智広が登壇する先行上映イベント『〜今日は定時退社の社畜たち〜』が開催されることが決定した。
■主題歌アーティストコメント
▼オープニングテーマ担当：kobore Vo.／Gt. 佐藤赳
アニメ化おめでとうございます。その第一歩、オープニングを歌うバンドとしてこのアニメに携われたことを誇りに思います。僕たちの楽曲がみんなにとってアレシュのような存在になれればいいなと思い歌詞を書きました。このアニメを愛する全ての人にとって異世界が光でありますように！
▼エンディングテーマ担当：MORISAKI WIN
この度、エンディング主題歌を務めさせていただくことになりました。
こういう機会はとてもうれしいです！今作のテーマがなければ出会えなかった楽曲でもあります。作品とともに皆さまにお届け出来る日を楽しみにしておりますのでぜひ触れてみてください。よろしくお願いします。
