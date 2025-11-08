ドラマ考察系YouTuber・トケルが断言「タイトルロゴに今國の名前が隠されている！」日テレ系『良いこと悪いこと』第5話徹底考察
日本テレビのドラマ『良いこと悪いこと』第5話の放送直後、ドラマ考察系YouTuber・トケルさんが自身のYouTubeチャンネルで、タイトルロゴに「犯人・今國の名前が隠されている」という衝撃のメタ考察を披露した。動画冒頭、「ネタバレを聞きたくない人はここで聞くのをやめてほしい」と前置きしつつ、トケルさんは以前から指摘していたタイトルロゴ内の“いとこの部分”だけでなく、今回は「良い」「悪い」の漢字の下半分にも“いまくに”が潜んでいることを新たに解説。「漢字の下半分に“いまくう”という名前が隠れている」とし、その巧妙な仕掛けに注目。「イはそのまま、コの跳ねや悪いのイの棒の曲がり方まで使って、イマクニと読める」と熱弁した。
トケルさんはまた、主演の真宮翔太郎さん（キング役）、荒木優子さん（どの子役）の2人が犯人の可能性を問い、「2人は犯人ではない」「どちらかが事件を起こしている側」など複数の選択肢を挙げ、視聴者にアンケート参加を呼びかけている。さらに『良いこと悪いこと』タイトルロゴに犯人の名前を忍ばせるというメタな演出について、「タイトルロゴに名前が入るくらいだから、かなり重要な役回りであることは間違いない」としつつも、「犯人側だとしても黒幕とは限らない」と冷静に分析している。
動画内では、視聴者からのコメントにも触れ、7人目の犯人説や、登場人物の関係性の変化、相関図の違和感など、幅広い視点から議論が展開。「やっぱり日テレさんが考察ドラマと自称する作品は、動機や裏設定もメタ的な楽しみ方ができる」「脚本家や制作スタッフの思考と近い考え方ができることが考察の本質」と自身の考えを語った。
また、「犯人像に納得いく動機がほしい」「ノックスの十戒的に犯人は1話から登場しているはず」など、ミステリーファンの視点も積極的に取り上げるなど、徹底的な考察姿勢も示した。
最後は「今後も『良いこと悪いこと』の考察動画を公開していく」と宣言し、「知りたくない人はこの後は見ないで」と独自のメタ考察で締めくくった。次回配信の『ザ・ロイヤルファミリー』考察ライブにも言及し、多数の考察ファンと盛り上がりを見せた今回の動画。今後の動向にも注目が集まる。
