丸山桂里奈、“現役時代より15キロ増加”現在の体重公表 ダイエット法も明かす
【モデルプレス＝2025/11/07】元サッカー日本女子代表でタレントの丸山桂里奈が5日、自身のYouTubeチャンネルを更新。ダイエットを始めたことを報告し、現在の体重を公表した。
42歳サッカー元日本代表、ダイエット宣言で現在の体重公開
丸山は「【体重大公開！】ダイエット始めます」と題した動画を公開。身長163cmの丸山は「現役の時は56キロだったけど、この前71キロだった」とサッカー選手時代より約15キロ体重が増加したことを告白した。
ダイエットを始めた理由について「膝に負担がかかる」「子供と遊べる体力が欲しい」と説明し、目標体重について「今、最高体重より3キロ痩せたから、あと2キロ痩せたい」と宣言していた。
丸山はダイエット方法について聞かれると「運動は体重落ちてからじゃないと膝にすごい負担がかかるから」と現在は食事制限のみで「もう少し痩せてから運動する」と語った。
妊娠中は73キロで出産後10キロ減量したものの、そこからまた10キロ体重が増えたという丸山は「原因は暴飲暴食」と、子どもを寝かしつけた後にカップラーメンを2個食べていたことを打ち明けた。
持参したダイエット用の手作り弁当には、万願寺唐辛子とちりめんじゃこの和え物、銀だら、麻婆茄子、生姜焼きなど、ヘルシーな食材が詰め込まれていた。弁当を食べた後、体重を測定すると「69.4」の数字が。丸山は改めて「年内に3キロは痩せる」と意気込んでいた。（modelpress編集部）
◆丸山桂里奈、現在の体重を公開
◆丸山桂里奈、体重増加の理由
