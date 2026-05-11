「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、ＦＣ東京２−１東京Ｖ」（１０日、味の素スタジアム）日本代表として初の５大会連続Ｗ杯出場を目指すＦＣ東京のＤＦ長友佑都（３９）が、東京Ｖ戦で右ハムストリングのケガから復帰後初の先発出場を果たし、後半３２分までプレーした。１５日にＷ杯北中米３カ国大会のメンバー発表を控える日本代表の森保一監督（５７）が最終視察に訪れた中、豊富な運動量でアピール。「５大会、行きます」と宣